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  4. Önce dövdüler sonra da evi üzerlerine geçirtip zorla senet imzalattılar! Şehir eşkıyaları yakayı ele verdi

Önce dövdüler sonra da evi üzerlerine geçirtip zorla senet imzalattılar! Şehir eşkıyaları yakayı ele verdi

06.04.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, zorla bir araca bindirip götürdükleri 2 arkadaşı darbederek, bir süre önce satın aldıkları evi tapuda zorla kendi üzerlerine geçirtip, 2,5 milyon liralık senet imzalatarak, üzerlerindeki bir miktar parayı da gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Önce dövdüler sonra da evi üzerlerine geçirtip zorla senet imzalattılar! Şehir eşkıyaları yakayı ele verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişiyi kaçırıp darbederek paralarını yağmaladıkları ve bir evi tehditle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olan 2 yabancı uyruklu, temas kurdukları 2 emlakçıyla Süleyman Demirel Bulvarı'nda buluştukları sırada kaçırıldıkları, darbedildikleri ve üzerlerindeki paraların yağmalandığı, bir süre önce aldıkları evin de tehditle para almış gibi gösterilerek noter işlemiyle sattırıldığı iddiasında bulunarak şikayetçi oldu.

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Şikayet üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerleri ve güzergahlar üzerindeki güvenlik kameralarını inceledi.

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İZMİR VE KUŞADASI'NDA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla R.Ç. ve A.A. İzmir'in Buca ilçesinde, N.Ş, M.K, S.D. ve F.E. ise Kuşadası'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç, A.A, N.Ş. ve M.K. tutuklandı, S.D. ile F.E. adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)

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