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  4. Önce kar banyosu yaptılar, sonra Boğaz'a atladılar! Kendilerine "Kuzguncuk Tosbağaları" diyorlar

Önce kar banyosu yaptılar, sonra Boğaz'a atladılar! Kendilerine "Kuzguncuk Tosbağaları" diyorlar

13.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, Üsküdar Kuzguncuk Sahili'ne gelen ve kendilerine "Kuzguncuk Tosbağaları" adını veren 10 kişilik yüzücü grubu, önce kar banyosu yaptı. Ardından Boğaz'ın buz gibi sularına atladı.

Önce kar banyosu yaptılar, sonra Boğaz'a atladılar! Kendilerine "Kuzguncuk Tosbağaları" diyorlar

İstanbul'da kar yağışı devam ederken, Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde "Kuzguncuk Tosbağaları" tabiri caizse sahneye çıktı.

"KUZGUNCUK TOSBAĞALARI" SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

Kuzguncuk Sahili'ne gelen ve kendilerine "Kuzguncuk Tosbağaları" adını veren 10 kişilik yüzücü grubu, denize girmeden önce karın üzerine yatarak kar banyosu yaptı. Ardından Boğaz'ın buz gibi sularına atladı.

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Dakikalarca suda kalan grup daha sonra yaktıkları ateşte ısınarak sucuk pişirdi.

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"ECZANELERDE BULUNMAYAN TEK İLAÇ"

Yüzücülerden Hasan Güzel, "Herkese tavsiye ediyoruz. Yazdan başlayacaklar, hiç bırakmamak şartıyla. Bizim gibi 365 gün devam edecekler. Önce kar banyosu, sonradan da denize girecekler. Eczanelerde bulunmayan tek ilaç." dedi. (DHA)

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İstanbul
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