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Önce karısını sonra kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde bakkal işleten 49 yaşındaki kadın, kocası tarafından pompalı tüfekle vuruldu - Zanlı, aynı silahla kendisini de yaraladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle vuran kişi, aynı silahla kendisini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Koyuncu Mahallesi'nde bakkal işleten Ayşe Gür (49), sabah saatlerinde iş yerine gelen kocası Hasan Gür'le (57) tartıştı.

Nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın ardından Gür, karısına pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Zanlı, daha sonra çenesine dayadığı silahla kendisini de yaraladı.

Çevredekilerin silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe Gür'ü Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasar Gür ise plastik ve estetik cerrahi bölümünün olduğu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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