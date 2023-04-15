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  4. Önce kontrolden çıktı, ardından 15 metreden apartman boşluğuna düştü: 3 kişi yaralandı

Önce kontrolden çıktı, ardından 15 metreden apartman boşluğuna düştü: 3 kişi yaralandı

15.04.2023 02:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Önce kontrolden çıktı, ardından 15 metreden apartman boşluğuna düştü: 3 kişi yaralandı

Giresun'da, 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gedikkaya Mahallesi, 104 Nolu Sokak'ta meydana geldi. M.A. (60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çarptığı demir korkuları aşıp, 15 metreden apartman boşluğuna düştü.

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Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun

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