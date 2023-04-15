Önce kontrolden çıktı, ardından 15 metreden apartman boşluğuna düştü: 3 kişi yaralandı

Giresun'da, 15 metreden apartman boşluğuna düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Gedikkaya Mahallesi, 104 Nolu Sokak'ta meydana geldi. M.A. (60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çarptığı demir korkuları aşıp, 15 metreden apartman boşluğuna düştü.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)