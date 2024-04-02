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  4. Önce küçük kızlarını sonra kendisini vurdu! İzmir'de baba dehşeti... Yatak odasında kanlar içinde kaldılar

Önce küçük kızlarını sonra kendisini vurdu! İzmir'de baba dehşeti... Yatak odasında kanlar içinde kaldılar

02.04.2024 07:13
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İzmir'de yaşayan Umut A., bir süre önce iki çocuğu ile birlikte evden ayrılan eşinin barışmayı kabul etmemesi üzerine, eşyalarını vermek için çocuklarıyla görüşmek istedi. Umut A., yatak odasında eşyaları toplarken bu sırada tabanca ile iki çocuğuna ve kendisine ateş etti. Hastaneye kaldırılan baba ve 2 kızından Tuğçe A. (6) yaşamını yitirirken, Umut A. ve diğer kızı Seda A.’nın (10) ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Önce küçük kızlarını sonra kendisini vurdu! İzmir'de baba dehşeti... Yatak odasında kanlar içinde kaldılar

İzmir'deki korkunç olay, dün 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokaktaki bir evde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Elif A., bir ay önce 2 kızını da alarak eşini terk etti. Umut A., iddiaya göre görüştüğü eşinin akrabalarından barışmak istediğini eşi ile kendisini buluşturmalarını istedi. Aile büyüklerinin ara girmesiyle Elif A. beraberinde 2 kızı ile birlikte bir akrabasının evinde eşi ile bir araya geldi. Çiftin yaptığı görüşmede Elif A., barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Umut Aktaş, birlikte zaman geçirmek ve eşyalarını vermek üzere çocukları Tuğçe ve Seda A.’nın yanı sıra eşinin akrabası Veysi K. ile evine gitti.

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YATAK ODASINDA ÇOCUKLARINI VURUP, İNTİHARA KALKIŞTI

Eve gelen Umut A., eşinin akrabası salonda otururken, 2 kızı ile birlikte yatak odasına gitti. Umut A., eşyaları topladığı sırada odada bulunan tabanca ile önce 2 kızına ardından da kendisine ateş etti. Silah sesleri üzerine sesleri üzerine odaya giren Veysi K., 2 çocuk ile babalarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuğçe A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, baba Umut A. ile diğer kızı Seda A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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TALİHSİZ TUĞÇE KURTARILAMADI

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan karnından vurulan Tuğçe A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kurşunla başlarından vuruldukları belirlenen Seda A. ile Umut A.’nın ise tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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