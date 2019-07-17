Önce makinede, sonra elde yıkadı ortaya çıkan manzara şoke etti

Adı açıklanmayan ancak paylaşımıyla ses getiren İngiliz bir kadın, örtülerin, çarşafların, kıyafetlerin makinede yıkanmış olsa bile hala kir olduğunu iddia ediyor.

Yatak örtüsünü makinede yıkadığını sonrasında su dolu küvette beklettiğini söyleyen kadın, pis suyun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Tabii önerisini de: 'Sıcak su dolu küvetin içine yarım su bardağı sıvı deterjan, yarım su bardağı boraks ve aynı ölçüde karbonatı ekleyip 24 saat bekletin. Birkaç saatte bir karıştırın. Daha sonra çamaşır makinesi içinde durulayıp sıktırın. İşte bu kadar.'

Kadının paylaşımına birçok kadın da yorum yaptı. İşte onlardan bazıları:

'Yıkamadan sonraki sonuç buysa inanılmaz. Denemeye korkuyorum'

'Evet bu paylaşımdan sonra bunu denedim ve çocuğumun çarşaflarından da benzer şekilde kahverengi su havuzuyla karşılaştım. Zavallı çocuklarım bunların üzerinde yatıyor.'

'Ben de aynı durumu yaşadığımı söylemeliyim. Çocuklarımın yorganlarını yıkadığımda karşılaştığım manzara korkunçtu.'



