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Önce seslendiler, sonra tabancayla yaraladılar

10.02.2021 07:12 | Son Güncelleme:
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Önce seslendiler, sonra tabancayla yaraladılar

Adana'da evinde uyuduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin kendisine seslendiğini fark edip, dışarı çıkan Mustafa S., şüphelilerin tabanca ile ateş açması sonucu kalçasından yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Evinde uyuduğu sırada iki kişinin kendisine seslendiği fark eden Mustafa S., uyanıp, bahçeye çıktı. Bahçeye çıktığında kendisine seslenen kimliği belirsiz iki kişinin bahçe çitinin ardından silah doğrulttuğunu gören Mustafa S., evin içine kaçmak istedi. Şüphelilerin, tabancayla art arda ateş açması sonucu kalçasından yaralanan Mustafa S., yere yığıldı.

Motosiklete binen şüpheliler, olay yerinden kaçarken, silah sesini duyanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Mustafa S., tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

(DHA)

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