"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

Trafik güvenliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan İnce, "Bakanlık olarak 2019'u yaya yılı ilan ettik. Farkındalık oluşturmak için bugün 200 bin görevlimizle toplam 20 bin yaya kavşağındayız." diye konuştu.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim 2018'de trafikte yaya önceliğinin yasallaşmasından sonra ilk kez bir lansmanla bunu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Atatürk Caddesi'nde ellerinde "Yavaşla hayat çıkabilir", "Bir kural bir hayat kurtarır", "Yayaya yol ver" yazılı dövizlerle toplanan öğrenciler, slogan atarak, kırmızı düdük çalıp trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "2019'u yaya yılı ilan ettik. Farkındalık oluşturmak için bugün 200 bin görevlimizle toplam 20 bin yaya kavşağındayız." dedi.

Trafik kazası sayıları ile kazalardaki ölüm oranlarının yüksek olduğunu dile getiren İnce, bunu en aza indirmek için çok sayıda kampanya düzenlediklerini belirtti.

Hayata geçirdikleri "Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyalarının önemine işaret eden İnce, yaya öncelikli kampanyayla tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" dediklerini anlattı.

İnce, trafikte kurallara ve hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak, cep telefonuyla oynamamak ve yayalara öncelik vermek gerektiğini bildirdi.

Vali Karaloğlu ise sürücülerin önce yayaya yol vermesi gerektiğini belirterek, "Antalya huzur ve güvenin şehri. Trafik güvenliğine çok önem veriyoruz. Antalya'da daha önce 'Ölümle Tokalaşma' kampanyası yaptık ve ülke genelinde destek gördü." dedi.

- Muğla

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen uygulamada, trafikte geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu söyledi.

Trafik işaretlerinin, ekiplerin bulunmadığı yaya ve okul geçitlerinde, kavşak giriş ve çıkışlarında sürücülerin yayalara öncelik vermesi gerektiğini vurgulayan Civelek, trafikte yaya güvenliği konusunda duyarlılık yaratacak etkinliğin başarıyla yürütülmesini temenni etti.