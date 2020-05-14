Önemini kimse bilmiyor! İşte regl döneminde su içmenin faydaları...

Regl döneminde kendinizi yorgun hissediyorsanız bunun nedeni vücudunuzun susuz kalması olabilir. Bu dönemde vücudunuzda şişkinlik yaşamanız olası. Bu süre zarfında yeterli miktarda su içmek, sisteminizi temizlemeye yardımcı olur. Peki, regl döneminde su içmenin diğer faydaları neler? Bu dönemde sağlıklı kalabilmek adına su içmenin en önemli 5 faydasını bu yazıda bulacaksınız.

1. KRAMPLARI GİDERMEK İÇİN REGL DÖNEMİNDE GÜNDE EN AZ 10 BARDAK SU İÇİLMELİ

Regl döneminde uterus duvarlarının kasılması, kramplara ve ağrılara neden olur. Bu dönemde vücut su tutmaya eğilimlidir, bu da çoğu zaman şişkin hissetmenize sebep olur. Bol su içmek şişkinlik şikayetlerini azaltmaya ve krampların giderilmesine yardımcı olur. Vücudunuzu ve zihninizi en iyi şekilde tutmak için, doktorlar tarafından regl dönemindeyken günde en az 10 bardak su içmeniz öneriliyor.

2. REGL DÖNEMİNDE ŞEKER YA DA ÇİKOLATA YERİNE SUYA SARILIN

Regl döneminde sağlıklı yiyecekler yerine cips ve çikolata gibi yiyeceklere eğilim olabilir. Abartmadan bir parça çikolata yemek regl döneminde sorun yaratmayabilir ama fazla yemek, enerji artışına ve ardından bir çökmeye neden olabilir. Bu da ruh halinizi kötüleştirebilir. Regl döneminizde karamsar, depresif hissediyorsanız, şeker alımınızı kısıtlayın. Şeker ve çikolata yerine ihtiyacınız olan şey sudur. Her gün en az 1.5-2 litre su içmeye çalışmalısınız.