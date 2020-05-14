Önemini kimse bilmiyor! İşte regl döneminde su içmenin faydaları...

Regl döneminde kendinizi yorgun hissediyorsanız bunun nedeni vücudunuzun susuz kalması olabilir. Bu dönemde vücudunuzda şişkinlik yaşamanız olası. Bu süre zarfında yeterli miktarda su içmek, sisteminizi temizlemeye yardımcı olur. Peki, regl döneminde su içmenin diğer faydaları neler? Bu dönemde sağlıklı kalabilmek adına su içmenin en önemli 5 faydasını bu yazıda bulacaksınız.
Regl döneminde uterus duvarlarının kasılması, kramplara ve ağrılara neden olur. Bu dönemde vücut su tutmaya eğilimlidir, bu da çoğu zaman şişkin hissetmenize sebep olur. Bol su içmek şişkinlik şikayetlerini azaltmaya ve krampların giderilmesine yardımcı olur. Vücudunuzu ve zihninizi en iyi şekilde tutmak için, doktorlar tarafından regl dönemindeyken günde en az 10 bardak su içmeniz öneriliyor.
Regl döneminde sağlıklı yiyecekler yerine cips ve çikolata gibi yiyeceklere eğilim olabilir. Abartmadan bir parça çikolata yemek regl döneminde sorun yaratmayabilir ama fazla yemek, enerji artışına ve ardından bir çökmeye neden olabilir. Bu da ruh halinizi kötüleştirebilir. Regl döneminizde karamsar, depresif hissediyorsanız, şeker alımınızı kısıtlayın. Şeker ve çikolata yerine ihtiyacınız olan şey sudur. Her gün en az 1.5-2 litre su içmeye çalışmalısınız.
Birçok kadın özellikle regl dönemlerinde migren yaşar. Vücudu susuz bırakmamak, bu sorunu da çözebilir. Kadınların regl dönemlerinde yaşadıkları birçok semptom (kramplar, şişkinlik, baş ağrısı, yorgunluk gibi) yeterli su içerek ortadan kaldırılabilir. Bu yüzden uzmanlar her zaman yanınızda su bulundurmanızı tavsiye ediyor.
Unutmayın, regl döneminiz boyunca ılık su, soğutulmuş sudan daha iyidir çünkü vücudunuz ısıtmak zorunda kalmadan suyu hemen kullanabilir. Bu, bir süre beklemek yerine hemen suyun faydalarından yararlanabileceğiniz anlamına gelir.
Regl döneminde kendinizi halsiz ve yorgun hissetmeniz, genellikle regl sırasında meydana gelen sıvı ve kan kaybından dolayı oluşan dehidrasyondan kaynaklanır. Bunun için endişe etmeyin. Regl dönemine bağlı yorgunluğa karşı koymanın en iyi yolu, bol miktarda sıvı içmek, özellikle de su tüketmektir. Bu dönemde sağlıklı bir şekilde beslendiğinizden de emin olmanızda fayda var. Regl döneminiz boyunca uygun şekilde yemek, hipoglisemiyi önler ve halsizliğinizi azaltır. Ama en önemlisi vücudun susuz kalmamasıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum