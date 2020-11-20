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Önemli araştırma: Kovid-19 olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıkları çok düşük

20.11.2020 21:43 | Son Güncelleme:
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Önemli araştırma: Kovid-19 olanların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıkları çok düşük

İngiltere’de Oxford Üniversitesi'nin sağlık çalışanları üzerinde yaptığı bir araştırmada, pozitif Kovid-19 vakalarının en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğu ortaya kondu. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Bu potansiyel olarak önemli bir haber. Aynı zamanda aşı açısından da bize umut veriyor. Aşıya da benzer bağışıklık tepkileri görmeye başlarsak, daha uzun süreli koruma ümit edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunun ortaya konmasının çok güzel bir haber olduğunu ve aşılar için de umut verdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle kuruluşun salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

Dünya genelinde son 4 haftada salgının ilk 6 ayından daha fazla Kovid-19 vakası bildirildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, Avrupa ve Kuzey Amerika'da hastane ve yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğu veya dolmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

"GÜZEL HABERLER DE VAR"

Ghebreyesus, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin güzel haberler de geldiğini belirterek, "Bu da bize salgını sona erdirme umudu veriyor. Bu zaman zarfında yayılım zincirlerini kırmak ve hayat kurtarmak için sahip olduğumuz mevcut araçları kullanmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

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İngiltere’de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, Kovid-19 testi pozitif çıkan vakaların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunun ortaya konmasıyla ilgili bir soruyu ise DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ve DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

"BU POTANSİYEL OLARAK ÖNEMLİ BİR HABER"

Araştırma sonucunun güzel bir haber olduğunu belirten Ryan, araştırmanın insanlardaki bağışıklık seviyesini anlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ryan, "Bu potansiyel olarak önemli bir haber. Muhtemel koruma olduğunu bildiğimiz süreyi uzatıyor. Umarım bu süre daha da uzar. Bunun bir sınırı olabileceğini biliyoruz. Aynı zamanda aşı açısından da bize umut veriyor. Aşıya da benzer bağışıklık tepkileri görmeye başlarsak, daha uzun süreli koruma ümit edebiliriz." dedi.

Kerkhove ise söz konusu araştırma sonucundan memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu, çok iyi ve umut verici bir haber ve diğer çalışmaların da sonuçlarını da doğrulayan çok iyi bir haber. Şimdi bu antikor tepkisinin (yanıtının) kalıcı olduğunu ve aylarca sürdüğünü görüyoruz. Bu bireyleri daha uzun bir süre takip etmemiz gerekiyor, böylece bu antikorların ne kadar süre dayanacağını belirleyebiliriz. Ama bu iyi haber."

OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜJDELİ HABER

İngiltere’de Oxford Üniversitesinin sağlık çalışanları üzerinde yaptığı bir araştırmada, Kovid-19 testi pozitif çıkan vakaların en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğu ortaya kondu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, çalışmanın nisan ve kasım arasında 30 haftalık bir dönemi kapsadığı ve 12 bin sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Araştırmada, 30 hafta içerisinde, antikor geliştirmemiş 11 bin 52 sağlık çalışanının 89’unda Kovid-19 virüsünün semptomlarla birlikte görüldüğü, vücudu antikor oluşturmuş 1246 kişinin ise bu süre içerisinde hastalığa tekrar yakalanmadığının görüldüğü paylaşıldı.

"BU GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR HABER"

Oxford Üniversitesi Nuffield Nüfus Sağlığı Bölümünde araştırmacı Prof. David Eyre, araştırmaya ilişkin, “Bu gerçekten iyi bir haber, Kovid-19’u pozitif çıkan çoğu insanın en azından kısa vadede tekrar hastalığa yakalanmayacağından emin olabiliriz.” dedi.

Eyre, antikorun korumasının tam olarak ne kadar sürdüğünü ve virüs tekrar bulaştığında şiddetinin ne olacağını görmek için üzerinde araştırma yapılan sağlık çalışanlarını takip etmeye devam edeceklerini belirtti. (AA)

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