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Önemli gelişme! O topraklar kaybedilebilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Bolivya'nın, 139 yıl önce savaşta Şili’ye kaybettiği toprakları geri alabilmek için Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) yaptığı başvuruyla ilgili bugün karar verilmesi bekleniyor.

Önemli gelişme! O topraklar kaybedilebilir!

Güney Amerika ülkesi Bolivya, 139 yıl önce Şili’ye savaşta kaybettiği toprakları geri almak için Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmuştu. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Pazartesi günü Bolivya'nın Şili'ye karşı denizden bağımsız bir çıkışı için bulunduğu talebe cevap verecek. Bolivya, 139 yıl önce Şili'ye karşı (1879-1883 yılları arasında) girdiği Pasifik Savaşında denize olan erişimini kaybetti. Bolivya, 2013’te UAD'ye sunduğu verilerle Şili’nin iyi niyetle ve etkili bir şekilde müzakere etmeye zorlanması çağrısında bulundu. Bolivyalılar, Pasifik Okyanusu'na tam ve egemen bir erişim hakkı veren bir anlaşmaya varılmasını talep ettiler.

Savaşta kaybettiği toprağı masada almak isteyen Bolivya’nın tezi ise, 1904’te imzalanan anlaşmanın değiştirilebilir olduğu. Bolivya, hali hazırdaki devam eden davada daha önce bir zafer kazandı. Çünkü 24 Eylül 2015 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı, Şili'nin 24 Nisan'da başlattığı duruşmayı takip etme yetkisi olmadığı için yaptığı ön itiraz talebini reddetmişti. Diğer yandan Bolivya hükümeti, Ekim 2017'de Şili'nin Bolivya'ya gizli bir teklif yaptığını ortaya koyan ABD'nin başkanı Donald Trump tarafından sınıflandırılan belgeleri ortaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Şili Uluslararası Adalet Divanı Toprak

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öyle bir başlık var ki sanki bizim topraklar elden gidiyor.
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