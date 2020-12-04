Önemli kararlar alınıyor... 4 Aralık 2020 Cuma günlük burçların yorumları!

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün yarım kalan işlerinizle, görev ve sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. Daha disiplinli hareket etme, kendinize ve hayata dair beklentilerinizi & hedeflerinizi yükseltme zamanı. Karamsarlık, memnuniyetsizlik gibi negatif ruh hallerine kapılmamaya gayret edin. Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün önemli bir karar alabilir, geleceğe yönelik planlarınızda netleşme sağlayabilirsiniz. Eğitim, seyahatler, kurslarla ilgili konularda netleşme, tamamlanma ve sonuçlanmalar olabilir. İş hayatınızda görüşmeler, toplantılar öne çıkabilir. Bugün zorunlu ödemeler, finansal konularda birikim ve yatırımlar gündeminizde olabilir. İlişkiler veya finansal konularla ilgili stresli, baskı altında hissedebileceğiniz bir durum olabilir. Huzursuzluklara kapılmayıp, iş hayatına ve sorumluluklarınıza yönelin. Akşam saatleri daha keyifli. İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün zorunlu ödemeler, finansal konularda birikim ve yatırımlar gündeminizde olabilir. İlişkiler veya finansal konularla ilgili stresli, baskı altında hissedebileceğiniz bir durum olabilir. Huzursuzluklara kapılmayıp, iş hayatına ve sorumluluklarınıza yönelin. Akşam saatleri daha keyifli.

Aylık Burç Yorumları Aralık 2020... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün ilişkilerde dengeyi korumak, duygusal dalgalanmalara kapılmamak önemli olacaktır. Bazı ilişkilerde fikir ayrılıkları, sessiz mesafeleşmeler olabilir. Akşam saatlerinde uzlaşmalar sağlanabilir. Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün sağlıkla ilgili destekler alabilirsiniz. Günün ilk yarısında halsizlik olabilir. Görevlerinize ve sorumluluklarınıza, planladığınız işlerinize koşturmaca hali içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde iç huzur artabilir. Başak Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün ilişkilerde bir kararsızlığı bitirebilir, ilişkilerle ilgili bir durumu netleştirebilirsiniz. Dostlarınıza ve insanların tavırlarına karşı içten içe daha hassas olabilir, kişilere göre tavır alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün geleceğe yönelik planlar, hedefler, zaman zaman gelecek kaygısı çalışabilir. Günün ilk yarısında iç huzursuzluğa biraz daha açık olabilir, duygusal desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Yalnızlık hissi, değer görme isteği artabilir. Akşam saatlerinde daha keyifli olabilirsiniz. Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları Bugün akıl ve duyguyu, sezgiler ve gerçekleri dengelemek, ayırt etmek önemli olabilir. İlişkiler veya finansal konularla ilgili bir kararsızlığınızı bitirebilir, ileriye yönelik önemli kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygular konusunda bir netleşme yaşayabilirsiniz.