Yay burcunun anlaştığı burçlar hangileri? Yay burcu hangi burçlarla anlaşamaz?

Her burcun özellikleri birbirinden farklı. Bazı burçlar ise birbirine oldukça benziyor ya da bazı özellikleri birbirini tamamlayıcı nitelikte oluyor. Bu nedenle burçların iyi anlaşabildiği ya da iyi anlaşamadığı burçlar bulunuyor. Sizler için iyimser, içten, özgürlüğüne düşkün, keşiflere açık, çok yönlü ve pratik olmalarıyla bilinen yay burçlarının anlaştığı ve anlaşamadığı burçları listeledik. Peki, yay burcu kadını hangi burçlarla anlaşamaz? Yay burcu kadınının anlaştığı erkek burçlar hangileri? İşte yay burcuna dair tüm merak edilenler...
Yaylarla genel olarak herkesin anlaşabildiği söylemek mümkün olsa da bu burçtaki insanlarla iyi dostluklar kurmak ve güzel bir samimiyet yakalamak herkes için mümkün olmuyor. Bu nedenle yayların iyi anlaşabildiği burçlar arasında ilk sırada aslan bulunuyor. Özellikle aslanların yaşamdan keyif alma biçimleriyle yayların kişisel özellikleri bir araya geldiğinde çok keyifli dostluklar ve ilişkiler ortaya çıkabiliyor. Bunun yanı sıra yay ile koç burcunun bir araya gelmesinden ortaya çıkan macera yoğun ilişki de görmeye değer ilişkilerden bir tanesi. Eğlence söz konusu olduğunda ise bir yayın yanında ikizler görmek mümkün. Müthiş kahkahaların ve birbirinden keyifli anların eksik olmadığı bir ilişki çeşidinde pozitif enerji eksik olmuyor. Arkadaşlık edileceği zaman yay için terazi de adeta biçilmiş kaftan oluyor.
Yay burcu anlaşamadığı burçlar söz konusu olduğunda genellikle toprak grubu ile karşılaşıyor. Neşe dolu oldukları bilinen ve anı yaşamayı seven yay burçları bu özellikleri nedeniyle toprak grubundan olan başak, oğlak ve boğa burçları ile kolay kolay uyum sağlayamayabiliyor. Mantık söz konusu olduğunda ortak noktada buluşamayan bu burçların arasında devamlı olarak gerginlikler yaşanabiliyor.
Ateş grubuna mensup olan yay burcu kadını ve erkeği kendi gruplarından olan burçlarla genel olarak iyi anlaşabiliyor. Kendisi gibi yay burcu olan biriyle kolayca anlaşabilen yay burcu kadını, bunun yanı sıra aslan erkekleri ve koç erkekleri ile de oldukça iyi anlaşabiliyor. Yaylar dostluğa ve arkadaşlığa oldukça önem verirken ateş elementinin ardından hava grubundan olan burçlarla da iyi anlaşabiliyor. Bu nedenle yay burcu kadınlarının ikizler, terazi ve kova burçlarıyla iyi ilişkileri olabiliyor. Ancak yay burcu kadınlarının anlaşmakta zorlanacağı burçlar arasında oğlak ve akrep yer alıyor. Su ve toprak gruplarıyla genellikle iyi anlaşamayan yay kadınlarının kıskançlıklarıyla bilinen akrep erkeklerinden uzak durması gerekebiliyor.
Yay erkeği hava ve ateş grubuyla iyi bir uyum yakalayabiliyor. Bunun yanı sıra akıllı kova kadınlarına ve havalı ikizler kadınlarına oldukça ilgi gösterdiklerini söylemek mümkün. Karşısındaki kişinin kendisi gibi aktif olmasını bekleyen yay erkekleri başak ve oğlak kadınlarıyla da iyi anlaşabiliyor. Özellikle çalışkan kadınlara özel bir hayranlık besleyen yay erkekleri balık ve yengeç burcu kadınlarıyla anlaşmakta biraz zorlanabiliyor. Duygusallıklarıyla bilinen bu kadınlar, yay erkeği için sınırları zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla sık sık anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle yay erkeklerinin özellikle aşk ilişkileri konu olduğunda ateş ve hava grubundan burçlara sahip olan kadınlarla daha iyi bir uyum yakalayabileceği görülüyor.
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