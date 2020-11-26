Yay burcunun anlaştığı burçlar hangileri? Yay burcu hangi burçlarla anlaşamaz?

Her burcun özellikleri birbirinden farklı. Bazı burçlar ise birbirine oldukça benziyor ya da bazı özellikleri birbirini tamamlayıcı nitelikte oluyor. Bu nedenle burçların iyi anlaşabildiği ya da iyi anlaşamadığı burçlar bulunuyor. Sizler için iyimser, içten, özgürlüğüne düşkün, keşiflere açık, çok yönlü ve pratik olmalarıyla bilinen yay burçlarının anlaştığı ve anlaşamadığı burçları listeledik. Peki, yay burcu kadını hangi burçlarla anlaşamaz? Yay burcu kadınının anlaştığı erkek burçlar hangileri? İşte yay burcuna dair tüm merak edilenler...

YAY BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR

Yaylarla genel olarak herkesin anlaşabildiği söylemek mümkün olsa da bu burçtaki insanlarla iyi dostluklar kurmak ve güzel bir samimiyet yakalamak herkes için mümkün olmuyor. Bu nedenle yayların iyi anlaşabildiği burçlar arasında ilk sırada aslan bulunuyor. Özellikle aslanların yaşamdan keyif alma biçimleriyle yayların kişisel özellikleri bir araya geldiğinde çok keyifli dostluklar ve ilişkiler ortaya çıkabiliyor. Bunun yanı sıra yay ile koç burcunun bir araya gelmesinden ortaya çıkan macera yoğun ilişki de görmeye değer ilişkilerden bir tanesi. Eğlence söz konusu olduğunda ise bir yayın yanında ikizler görmek mümkün. Müthiş kahkahaların ve birbirinden keyifli anların eksik olmadığı bir ilişki çeşidinde pozitif enerji eksik olmuyor. Arkadaşlık edileceği zaman yay için terazi de adeta biçilmiş kaftan oluyor.