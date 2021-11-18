OnePlus 10 Pro, kamerası ile beklentileri karşılayacak

Her cihaz farklı bir yönüyle tanınıyor. Bu cihaz ise daha çok kamera özellikleri ile kendisini ön plana çıkaracak. Sızdırılan kamera tasarımına bakıldığında bugüne kadar hiç kullanılmayan türden olduğunu görüyoruz.
Yeni gelen görsellere bakıldığında şirketin bu cihazında Galaxy S21 modelinden esinlendiği çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Üste biraz boşluk bırakan kare şeklinde tasarıma sahip olan bu model diğerlerini geride bırakabilir. Ön ekranın aksine arka tarafta daha çok kare şekli tercih edilmiş.
LED flaşlı üçlü bir kamera ile desteklenecek olan bu yeni tasarımda 6,7 inç kavisli AMOLED ekran tercih edildi. Telefon için ortaya çıkan diğer detaylar ise şu şekilde:
Her ne kadar bu özellikler henüz kesinleşmese bile yine de doğruya çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Lansman tarihine çok az bir süre kalan bu cihazın tek soru işareti yaratan tarafı ise işlemcisi oldu. Belki de yeni bir işlemci tercih edilebilir. Fakat OnePlus 10 Pro'nun özellikleri genel olarak belirlenmiş gibi görünüyor.
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