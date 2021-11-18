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OnePlus 10 Pro, kamerası ile beklentileri karşılayacak

18.11.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amiral gemisi akıllı telefon sınıfında yer alması beklenen OnePlus 10 Pro, kamerası ile ön plana çıkacak gibi görünüyor. Bu konuda bazı sızıntılar var.

OnePlus 10 Pro, kamerası ile beklentileri karşılayacak

Her cihaz farklı bir yönüyle tanınıyor. Bu cihaz ise daha çok kamera özellikleri ile kendisini ön plana çıkaracak. Sızdırılan kamera tasarımına bakıldığında bugüne kadar hiç kullanılmayan türden olduğunu görüyoruz.

ONEPLUS 10 PRO İÇİN GELEN DETAYLAR

Yeni gelen görsellere bakıldığında şirketin bu cihazında Galaxy S21 modelinden esinlendiği çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Üste biraz boşluk bırakan kare şeklinde tasarıma sahip olan bu model diğerlerini geride bırakabilir. Ön ekranın aksine arka tarafta daha çok kare şekli tercih edilmiş.

LED flaşlı üçlü bir kamera ile desteklenecek olan bu yeni tasarımda 6,7 inç kavisli AMOLED ekran tercih edildi. Telefon için ortaya çıkan diğer detaylar ise şu şekilde:

  • Sol üst köşede delikli bir çentik kullanıldı.
  • Qualcomm Snapdragon 898 yonga seti ile güçlendirilecek.
  • 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB hafıza.
  • 125W hızlı şarj desteği.
  • 5000 mAh batarya kapasitesi

Her ne kadar bu özellikler henüz kesinleşmese bile yine de doğruya çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Lansman tarihine çok az bir süre kalan bu cihazın tek soru işareti yaratan tarafı ise işlemcisi oldu. Belki de yeni bir işlemci tercih edilebilir. Fakat OnePlus 10 Pro'nun özellikleri genel olarak belirlenmiş gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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