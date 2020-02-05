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OnePlus 6/6T için Android 10 güncellemesi bugün çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Çinli amiral gemisi katili unvanlı OnePlus’ın, 2018 yılı amiral gemisi modeli OnePlus 6/6T için bugün Android 10 güncellemesi yayınlandı.

OnePlus 6/6T için Android 10 güncellemesi bugün çıktı

Merakla beklenen bu güncelleme, diğer Android güncellemeleri gibi kademe kademe sunuluyor. Ancak söylenene göre 1-2 gün içerisinde tüm dünyada bu güncelleme OTA üzerinden indirilebilir durumda olacak.

Güncelleme ile Android 10’un yeniliklerinin sisteme eklenmesinin yanında, sistemde yaşanan sorunların da büyük bir bölümü çözülüyor. Güncelleme ile ayrıca Google’ın en yeni Android güvenlik yamaları da sisteme ekleniyor. Güncelleme ile gelen yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sistem

Parmak izi kullanarak cihazın kilidini açtıktan sonra siyah ekran ile karşılaşma sorunu düzeltildi.
Cihazı yeniden başlatırken animasyon logosundaki sorun düzeltildi.
Şarj sırasında cihazın ısınması sorunu düzeltildi.
5.0 Ghz Hotspot’ta bağlantı kesme sorunu düzeltildi.
Gelişmiş sistem kararlılığı ve sabit genel hatalar.
Güncel Android güvenlik düzeltme güncellemeleri sisteme eklendi.

Kamera

Profesyonel modda görüntü önizleme süresi optimize edildi.
Kamera kilitlenme sorunu düzeltildi.

Galeri

Galeride görüntülenmeyen videolar ve görüntülerdeki sorun düzeltildi.
Eğer OnePlus 6 veya 6T kullanıcıysanız telefonu güncellemeden önce şarjınızın yüzde 70’ten fazla olduğuna emin olun. Telefon içerisindeki önemli verilerinizi de ne olur ne olmaz diye yedeklemeyi ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
android 10 OnePlus 6/6T OnePlus güncelleme

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