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OnePlus 8 Pro dayanıklılık testine sokuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2020 12:25 | Son Güncelleme

OnePlus, dün 8 serisi telefonlarını düzenlediği bir organizasyonda tanıttı. OnePlus 8 Pro’nun da özellikleri netlik kazandı. Her yönüyle harika sayılabilecek bu telefon bugün dayanıklılık testinden geçti. Bakın güzelim telefona JerryRigEverything neler yapıyor!

OnePlus 8 Pro dayanıklılık testine sokuldu

OnePlus 8 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde, 1440×3168 (QHD+) piksel çözünürlüğünde Amoled ekran ile geliyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu513 PPI. iPhone 11 gibi telefonlar 16 milyon renk sayısına ulaşırken bu telefon 1 milyar renk sayısına ulaşıyor. HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, HDR10, Multi Touch, HDR10+, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, Fluid AMOLED, JNCD 0.4, 10bit Renk Derinliği, 120Hz Ekran Yenileme hızı, Maksimum1300 cd/m² (nit) Parlaklık bu cihazın sahip olduğu bazı ekran özellikleri.

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ

OnePlus 8 Pro gücünü Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) yonga setinden alıyor. Bildiğiniz gibi bu işlemci 7nm fabrikasyon süreci sonunda üretildi. 64 bit işlemci mimarisine sahip ve 8 çekirdekli. Ana işlemci Single-core 2.84 GHz Kryo 585 (ARM Cortex-A77). Telefonda, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM seçeneği ve 256 GB’a kadar UFS 3.0 depolama alanı seçeneği bulunuyor. Diğer seçenekler ise 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama. Ayrıca, 5G teknolojisi ve Wi-Fi 6 desteği diğer özellikler arasında.

165.3 mm uzunluğunda, 74.3 mm genişliğinde ve 8.5 mm kalınlığında olan amiral gemisi telefonun ağırlığı 199 Gram. Metal bir çerçeve ile birlikte gelen telefonun mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleri bulunuyor.

İŞTE TELEFONUN MUAZZAM KAMERA KURULUMU

48 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram değerine sahip Sony IMX689 ana kamera ile birlikte gelen OnePlus 8 Pro çift tonlu dual led flaşa sahip. Telefonun ana kamerasının kamera sensör boyutu 1/1.4 inç. Bu boyut hem Huawei’nin P40 serisinde yer alan hem de Samsung’un S20 serisinde yer alan kameraların kamera sensör büyüklüğünden daha küçük. Bu kameranın dışında telefonda 8 Megapiksel çözünürlüğe ve f/2.2 diyafram aralığına sahip bir telefoto kamerası, f/2.2 diyafram  aralığına sahip 48 Megapiksel çözünürlüğünde Ultra geniş açılı üçüncü bir kamera ve Color Filter Lens olarak adlandırılan 5MP çözünürlüğünde bir kamera daha bulunuyor. Geniş açılı kameranın Sony Exmor Sensör (IMX586) kullandığını atlamayalım.

Suya ve toza dayanıklılık sertifikası bulunan telefonda 4.510 mAh’lik batarya  bulunuyor. 30 dakikada yüzde 50 şarj olabilen telefonda 30W kablolu, 30W Warp Charge kablosuz şarj  desteği sunuyor. OnePlus 8 Pro fiyatı etkinlikle birlikte açıklandı. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı için belirlenen fiyat 899 dolar. 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı için belirlenen fiyat ise 999 dolar olarak belirlendi.

Telefonun sağlamlık testi videosuna buradan ulaşabilirsiniz

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OnePlus OnePlus 8 Pro OnePlus 8 Pro özellikleri OnePlus 8 Pro dayanıklılık testi

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