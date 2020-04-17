OnePlus 8 Pro dayanıklılık testine sokuldu

OnePlus 8 Pro, 6.78 inç büyüklüğünde, 1440×3168 (QHD+) piksel çözünürlüğünde Amoled ekran ile geliyor. Bu ekranın piksel yoğunluğu513 PPI. iPhone 11 gibi telefonlar 16 milyon renk sayısına ulaşırken bu telefon 1 milyar renk sayısına ulaşıyor. HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, HDR10, Multi Touch, HDR10+, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, Fluid AMOLED, JNCD 0.4, 10bit Renk Derinliği, 120Hz Ekran Yenileme hızı, Maksimum1300 cd/m² (nit) Parlaklık bu cihazın sahip olduğu bazı ekran özellikleri.

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ

OnePlus 8 Pro gücünü Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) yonga setinden alıyor. Bildiğiniz gibi bu işlemci 7nm fabrikasyon süreci sonunda üretildi. 64 bit işlemci mimarisine sahip ve 8 çekirdekli. Ana işlemci Single-core 2.84 GHz Kryo 585 (ARM Cortex-A77). Telefonda, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM seçeneği ve 256 GB’a kadar UFS 3.0 depolama alanı seçeneği bulunuyor. Diğer seçenekler ise 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama. Ayrıca, 5G teknolojisi ve Wi-Fi 6 desteği diğer özellikler arasında.