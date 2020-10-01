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OnePlus 8T Geekbench performans testinde ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi OnePlus, ekim ayında karşımıza uygun fiyatlı amiral gemisi modeli ile çıkacak. OnePlus 8T olarak isimlendirilecek olan bu model, etkinliğe günler kala Geekbench’te göründü.

OnePlus 8T Geekbench performans testinde ortaya çıktı

OnePlus 8T Geekbench performans testinden aldığı puanlar ile hız tutkunlarını fazlasıyla tatmin edecek gibi görünüyor.

Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 3.843 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 11.714 puan alan telefon, 12 GB RAM ile geleceğini de gözler önüne seriyor. Gücünü 2020 yılı amiral gemisi modelleri gibi Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan telefon, fiyatı ile de çok konuşulacak.

OnePlus-8T-Geekbench-

799 dolar bandında satılması beklenen telefon, kamera ve ekran konusunda da amiral gemisi modeli olduğunu gösterecek. Türkiye pazarına OPPO aracılığı ile gireceği konuşulan OnePlus, bakalım bu yeni canavarını ülkemizde satışa sunacak mı?

ONEPLUS 8T'NİN MUHTEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.55 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran
2.84GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 865 yonga seti
Adreno 650 GPU
8GB RAM / 128GB dahili depolama birimi
12GB RAM / 256GB dahili depolama birimi
Android 11 işletim sistemi (OxygenOS 11)
Dual SIM (nano + nano)
48 Megapiksel ana OIS + EIS Hybrid sabitleme ana kamera + 16 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı kamera f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü
32 Megapiksel ön kamera
Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
USB Type-C ses, Dual Stereo hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği
5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C
Warp Charge 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya

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