OnePlus 8T’ye Iron Man damgası!

Çinli teknoloji devi OnePlus’ın uzun bir süredir OnePlus 8T adında telefon üreteceği söyleniyordu. Yine amiral gemisi modeli olacak olan 8T’nin fiyat açısından daha uygun olması bekleniyordu. Bugün ise OnePlus’ın reklam yüzü Robert Downey Jr. ile telefonun çok yakında geleceği resmi olarak duyuruldu. Daha duyurulmadan tüm özellikleri sızan telefon bakalım bizlere neler sunacak?

ONEPLUS 8T ÖZELLİKLERİ

OnePlus 8T’de amiral gemisine yakışan 6.55 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alacak. Gücünü Snapdragon 865‘ten alacak olan telefonda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimine yer verilecek.

Kamera konusunda ise firma yine iddialı olacak. Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana OIS + EIS Hybrid sabitleme ana kamera + 16 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı kamera f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunacak. Ön tarafta ise muhtemelen pop-up mekanizma içerisinde 32 Megapiksellik kameraya yer verilecek.

ONEPLUS 8T'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya ve Android 11 ile kutusundan çıkacak olan telefonun 800 dolar bandında olması bekleniyor.

OnePlus 8T işte böyle duyuruldu. Videoyu izlemek için tıklayın

