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OnePlus, bu yıl oldukça renkli bir giriş yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2020 10:48 | Son Güncelleme

OnePlus 8 ve 8 Pro modellerinin A’dan Z’yer her şeyi sızmış durumda. Bugün ise telefona ait olduğu söylenen kılıflar net bir şekilde yayınlandı.

OnePlus, bu yıl oldukça renkli bir giriş yapacak

Telefonun siyah, camgöbeği, mor ve yeşil renk seçenekleri ile geleceğini biliyorduk. Firma bu renklerden oluşan kılıflar hazırlayacak gibi görünüyor. Ayrıca karbon desenini sevenler için de özel bir kılıf olacak. iPhone 11‘in şeffaf kılıfı gibi Clear adı verilen kılıf da harici olarak satılacak.

ONEPLUS 8 VE ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan bu modellerde 8 GB RAM bulunacak. Her iki model de üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Ancak Pro modelinde bir de derinlik algılama sensörü yer alacak.

İki modelde de 6.78 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde 120Hz Fluid AMOLED ekran bulunacak. Fiyat olarak ise bu telefonların 900 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

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