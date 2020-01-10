OnePlus Concept One kamerası ile devrim yaratabilir!

Çinli teknoloji üreticileri artık kamera konusunda daha yeni ne yapsak diye düşünüyor. Amiral gemisi katili unvanını hayatımıza kazandıran OnePlus firması, şimdi de kamera gizleme özelliğini duyurdu. CES 2020 etkinliğinde sahne alan OnePlus, OnePlus Concept One modeli ile görünmez kameranın yakında geleceğinin sinyallerini verdi.

OnePlus Concept One’daki arka kamera kurulumu, kullanmadığında otomatik olarak gizleniyor. Kamerayı açmak istediğinizde ise bu perde sadece 0.7 saniyede açılıyor. Bu o kadar kısa bir süre ki günlük kullanımda asla fark edilmeyecek cinsten.

Telefonun kamerasında kullanılan özel cam; ortama göre değişiklik yapılması için organik parçacıklara sahip. Bu sayede kamera merceklerini kaplayan cam bir anda opak siyahtan tamamen berrak hale geliyor. Bunun için ayrı bir mekanizma kullanmayan OnePlus, bu sayede cam yüzeyin berraklaşması için süreyi neredeyse yok seviyeye çekiyor.

McLaren 720S Spider modelinden ilham alınarak tasarlanan bu telefon adından da anlayabileceğiniz gibi henüz konsept aşamasında. Ancak bu teknolojinin 2020 yılı bitmeden satışa sunulabilir hale geleceğini düşünüyoruz. Son olarak bu modelin teknik özelliklerine dair bir bilginin bulmadığını belirtelim.

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