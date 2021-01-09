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OnePlus kamera tarafında zirveyi hedefliyor

09.01.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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OnePlus kamera tarafında zirveyi hedefliyor

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus kamera tarafında zirveyi hedefliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet günden güne kızışmaya devam ediyor. Genele baktığımızda sektördeki üreticiler birkaç kriter üzerine yoğunlaşmış durumdalar. Tasarım, hızlı şarj teknolojileri ve kamera.

Bu üç kriterin pek çok kullanıcı için en önemli nicelik olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde orta segment cihazlardaki kamera sayısının artması, bu kriter üzerine olan rekabeti de kızıştırdı.

Pek çok üretici kamera konusunda daha iyi olabilmek adına önemli yatırımlarda bulunuyor. Hali hazırda dünyanın en iyi kamera performansını sunan telefon ise Huawei’nin Mate 40 Pro modeli.

Fakat ilk 10 içerisine baktığımızda Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi markaları da görebiliyoruz.

Şimdilik pek isminden söz ettirmese de OnePlus gözünü Huawei’nin tahtına dikmiş durumda. Şirketin CEO’su Pete Lau, OnePlus’ın zamanla kamera tarafında dünyanın en iyi akıllı telefonlarını üreteceğini iddia etti.

Elbette bu öyle hemen gerçekleşecek birşey değil. Malum bu konuda diğer üreticiler de önemli yatırımlar yapıyorlar.
Samsung’dan tutun da Huawei’ye kadar sektördeki hemen hemen tüm üreticiler kamera geliştirmeleri için özel birimler çalıştırıyor.

Yine de OnePlus’ın böyle bir iddiada bulunması biz kullanıcıların işine yarayacaktır. Artık daha ucuza daha üst düzey kamera performansı sunan cihazlar almak mümkün olacak.

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