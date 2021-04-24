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OnePlus Watch yazılım güncellemesini aldı

24.04.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus ,Mart sonunda OnePlus 9 serisi lansman etkinliğinde ilk akıllı saati olarak OnePlus Watch ‘u piyasaya sürmüştü. Giyilebilir cihaz, sorunlar ve eksik özellikler nedeniyle kötü eleştiriler aldı. Marka şimdi ilk üretici yazılımı güncellemesiyle bunlardan bazılarını düzeltmeye çalışıyor.

OnePlus Watch yazılım güncellemesini aldı

Yeni Açık Beta’yı ve amiral gemisi akıllı telefonları için kararlı güncellemeleri yayınladıktan sonra , OnePlus şimdi OnePlus Watch için ilk ürün yazılımı güncellemesini yayınlıyor. Bu güncelleme B.40 donanım yazılımı sürümüyle birlikte gelecek.
Resmi değişiklik günlüğüne göre , en son güncelleme GPS performansı, aktivite izleme (yürüme, koşma) ve uyandırmak için yükseltme işlevi için iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca kalp atış hızı izleme ve bildirim senkronizasyon algoritması için optimizasyonlarla geldiği söyleniyor.

Gelişmiş GPS performansı
Aktivite takibinin iyileştirilmiş doğruluğu (yürüme ve koşma)
Optimize edilmiş kalp atış hızı izleme algoritması
En sık kullanılan uygulamalar için etkinleştirilmiş bildirim uygulama simgeleri
İyileştirilmiş uyandırmak için yükseltme işlevi
Optimize edilmiş bildirim senkronizasyon algoritması
Bilinen bazı hatalar düzeltildi
Geliştirilmiş sistem kararlılığı

Aynı OnePlus Community gönderisinde şirket, OnePlus Watch için gelecek bazı özellikleri de ortaya koyuyor. Bu özellikler arasında AOD, kamera deklanşör kontrolü, 12 saatlik süre, dört dil, 110+ egzersiz modu ve bir AI saat yüzü bulunur.

ONEPLUS WATCH GELECEK ÖZELLİKLER

Her Zaman Açık Ekran özelliği
OnePlus Watch’tan Android akıllı telefonların (Android 6.0 Marshmallow ve sonraki sürümlerde çalışan Android telefonlar) uzaktan kamera kontrolü ekleme
12 saatlik zaman biçimi
4 dil ekleme özelliği: Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Lehçe
110’dan fazla antrenman modunu etkinleştirme
AI saat yüzünü etkinleştirme

Bununla birlikte, OnePlus Watch için ilk ürün yazılımı güncellemesi şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da yayında. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede satışa sunulacak.

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akıllı saat
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