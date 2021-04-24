OnePlus Watch yazılım güncellemesini aldı

Yeni Açık Beta’yı ve amiral gemisi akıllı telefonları için kararlı güncellemeleri yayınladıktan sonra , OnePlus şimdi OnePlus Watch için ilk ürün yazılımı güncellemesini yayınlıyor. Bu güncelleme B.40 donanım yazılımı sürümüyle birlikte gelecek.

Resmi değişiklik günlüğüne göre , en son güncelleme GPS performansı, aktivite izleme (yürüme, koşma) ve uyandırmak için yükseltme işlevi için iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca kalp atış hızı izleme ve bildirim senkronizasyon algoritması için optimizasyonlarla geldiği söyleniyor.

Gelişmiş GPS performansı

Aktivite takibinin iyileştirilmiş doğruluğu (yürüme ve koşma)

Optimize edilmiş kalp atış hızı izleme algoritması

En sık kullanılan uygulamalar için etkinleştirilmiş bildirim uygulama simgeleri

İyileştirilmiş uyandırmak için yükseltme işlevi

Optimize edilmiş bildirim senkronizasyon algoritması

Bilinen bazı hatalar düzeltildi

Geliştirilmiş sistem kararlılığı

Aynı OnePlus Community gönderisinde şirket, OnePlus Watch için gelecek bazı özellikleri de ortaya koyuyor. Bu özellikler arasında AOD, kamera deklanşör kontrolü, 12 saatlik süre, dört dil, 110+ egzersiz modu ve bir AI saat yüzü bulunur.