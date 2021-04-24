OnePlus Watch yazılım güncellemesini aldı

Yeni Açık Beta’yı ve amiral gemisi akıllı telefonları için kararlı güncellemeleri yayınladıktan sonra , OnePlus şimdi OnePlus Watch için ilk ürün yazılımı güncellemesini yayınlıyor. Bu güncelleme B.40 donanım yazılımı sürümüyle birlikte gelecek.
Resmi değişiklik günlüğüne göre , en son güncelleme GPS performansı, aktivite izleme (yürüme, koşma) ve uyandırmak için yükseltme işlevi için iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca kalp atış hızı izleme ve bildirim senkronizasyon algoritması için optimizasyonlarla geldiği söyleniyor.
Gelişmiş GPS performansı
Aktivite takibinin iyileştirilmiş doğruluğu (yürüme ve koşma)
Optimize edilmiş kalp atış hızı izleme algoritması
En sık kullanılan uygulamalar için etkinleştirilmiş bildirim uygulama simgeleri
İyileştirilmiş uyandırmak için yükseltme işlevi
Optimize edilmiş bildirim senkronizasyon algoritması
Bilinen bazı hatalar düzeltildi
Geliştirilmiş sistem kararlılığı
Aynı OnePlus Community gönderisinde şirket, OnePlus Watch için gelecek bazı özellikleri de ortaya koyuyor. Bu özellikler arasında AOD, kamera deklanşör kontrolü, 12 saatlik süre, dört dil, 110+ egzersiz modu ve bir AI saat yüzü bulunur.
Her Zaman Açık Ekran özelliği
OnePlus Watch’tan Android akıllı telefonların (Android 6.0 Marshmallow ve sonraki sürümlerde çalışan Android telefonlar) uzaktan kamera kontrolü ekleme
12 saatlik zaman biçimi
4 dil ekleme özelliği: Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Lehçe
110’dan fazla antrenman modunu etkinleştirme
AI saat yüzünü etkinleştirme
Bununla birlikte, OnePlus Watch için ilk ürün yazılımı güncellemesi şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da yayında. Önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede satışa sunulacak.
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