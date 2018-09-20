Onkoloji Servisi korosundan Gaziler Günü konseri

Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümündeki çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları Gaziler Günü dolayısıyla konser verdi.

Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Özgür Demirhan şefliğindeki 17 kişilik koro farklı yörelerden türküleri seslendirdi.

Zeybek gösterisiyle renklenen konserde, gaziler ve vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Konser sonunda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan katılımcılara "teşekkür belgesi" takdim etti.

Etkinlikte konuşan Vali Köşger, Gaziler Günü dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Ne alaka diye düşünülebilir. Biz millet olarak savaşa düğüne gider gibi gideriz. Bizim dünya milletlerinden farkımız budur." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise bir tarafta hayat, diğer tarafta da vatan mücadelesi verenler olduğunu dile getirerek, "Bu ikisini birleştirelim istemiştik. İyi ki de birleştirmişiz. Aynı süreçleri yaşamış ve tanık olmuş biri olarak verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

