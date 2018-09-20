Onkoloji Servisi korosundan Gaziler Günü konseri

Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümündeki çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları Gaziler Günü dolayısıyla konser verdi.
Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Özgür Demirhan şefliğindeki 17 kişilik koro farklı yörelerden türküleri seslendirdi.
Zeybek gösterisiyle renklenen konserde, gaziler ve vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.
Konser sonunda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan katılımcılara "teşekkür belgesi" takdim etti.
Etkinlikte konuşan Vali Köşger, Gaziler Günü dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Ne alaka diye düşünülebilir. Biz millet olarak savaşa düğüne gider gibi gideriz. Bizim dünya milletlerinden farkımız budur." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise bir tarafta hayat, diğer tarafta da vatan mücadelesi verenler olduğunu dile getirerek, "Bu ikisini birleştirelim istemiştik. İyi ki de birleştirmişiz. Aynı süreçleri yaşamış ve tanık olmuş biri olarak verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz! Katil zanlısı yakalandı
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum