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Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem

Kediler temizlik konusunda çok hassas hayvanlar. O yüzden sularının tazeliği ve kapları oldukça önemli.Titiz bir kedin varsa bu öneriler sana iyi gelecek!

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem

1. Suyu gün içinde birkaç kere değiştirmelisin.

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 1


Kedilerin suyunu sadece kabı boşaldığı zaman dolduruyorsan yanlış yapıyorsun. Çünkü kediler bekleyen sudan pek hoşlanmıyorlar. O yüzden suyu gün içinde mutlaka değiştirmen gerek.

2. Su ve mama kabı yan yana olmamalı.

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 2
Kediler mama ve su kaplarının yan yana olmasından hoşlanmıyorlar. O yüzden su ve mama kaplarını ayrı koyarsan kedinin daha çok su içtiğini göreceksin.

3. Akan su kedilerin çok hoşuna gidiyor.

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 3
Kediler akan suyu içmekten hoşlanıyorlar. O yüzden duran su olduğunda içmeyebiliyorlar. Kedinin daha fazla su içmesini istiyorsan su pınarı alabilirsin.

4. Su kabını düzenli temizlemek şart!

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 4
Kediler kapları konusunda hassaslar. Eğer kapları yeterince temizlenmediyse o zaman su içmek istemiyorlar. O yüzden kaptaki suyu değiştirmek yeterli olmuyor. Mutlaka düzenli olarak yıkamak gerekiyor.

5. Kabın şekli bile önemli!

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 5
Bazı kediler için kabın şekli bile önemli. Bıyıkları kabın kenarına değince kediler rahatsız olabiliyor. O yüzden su için seçeceğin kap geniş bir kap olmalı.

6. Tek yere su koymak doğru değil.

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 6
Kedinin daha fazla su içmesi için evin farklı bölgelerine su koyabilirsin. Bu sayede kedin her susadığında bir yere gitmek zorunda kalmaz.

7. Arada yaş mama verebilirsin.

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 7
Kedin hiç su içmiyorsa yaş mama senin için iyi fikir olabilir. Yaş mamaların içeriğinde yüksek miktarda su var. Veterinerinin önerisiyle alacağın yaş mama ile kedinin daha çok su içmesini sağlayabilirsin.

8. Kediler sessizlik sever.

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 8
Kediler için sessizlik önemli. Eğer su kabı sesli bir ortamdaysa su içmek istemeyebilir. Kedin çok su içmiyorsa kabını daha sessiz bir alana alabilirsin yani.

9. Suyuna bir şeyler eklememek gerek.

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 9
Kedilere bazen daha fazla su içirmek için sularına bir şeyler katılabiliyor. Aslında bu pek de doğru değil. Süt, et suyu gibi şeyler eklemek kedilerde sindirim sorunlarına yol açabiliyor.

10. Su içmeyi bir anda bıraktıysa problem olabilir.

Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem 10
Normalde su içerken bir anda bıraktıysa bu bir sorunun işareti olabilir. Bu tarz değişiklikleri takip edip veterinerine danışabilirsin.

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