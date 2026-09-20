Onlar hijyenine çok düşkün! Titiz kediler için su içmeyi sevdirecek 10 yöntem

Kediler mama ve su kaplarının yan yana olmasından hoşlanmıyorlar. O yüzden su ve mama kaplarını ayrı koyarsan kedinin daha çok su içtiğini göreceksin.
Kediler akan suyu içmekten hoşlanıyorlar. O yüzden duran su olduğunda içmeyebiliyorlar. Kedinin daha fazla su içmesini istiyorsan su pınarı alabilirsin.
Kediler kapları konusunda hassaslar. Eğer kapları yeterince temizlenmediyse o zaman su içmek istemiyorlar. O yüzden kaptaki suyu değiştirmek yeterli olmuyor. Mutlaka düzenli olarak yıkamak gerekiyor.
Bazı kediler için kabın şekli bile önemli. Bıyıkları kabın kenarına değince kediler rahatsız olabiliyor. O yüzden su için seçeceğin kap geniş bir kap olmalı.
Kedinin daha fazla su içmesi için evin farklı bölgelerine su koyabilirsin. Bu sayede kedin her susadığında bir yere gitmek zorunda kalmaz.
Kedin hiç su içmiyorsa yaş mama senin için iyi fikir olabilir. Yaş mamaların içeriğinde yüksek miktarda su var. Veterinerinin önerisiyle alacağın yaş mama ile kedinin daha çok su içmesini sağlayabilirsin.
Kediler için sessizlik önemli. Eğer su kabı sesli bir ortamdaysa su içmek istemeyebilir. Kedin çok su içmiyorsa kabını daha sessiz bir alana alabilirsin yani.
Kedilere bazen daha fazla su içirmek için sularına bir şeyler katılabiliyor. Aslında bu pek de doğru değil. Süt, et suyu gibi şeyler eklemek kedilerde sindirim sorunlarına yol açabiliyor.
Normalde su içerken bir anda bıraktıysa bu bir sorunun işareti olabilir. Bu tarz değişiklikleri takip edip veterinerine danışabilirsin.