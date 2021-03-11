Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 21 akvaryum bulunuyor. Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde bulunduğu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde akvaryumlarda 82 türden binlerce balık yer alıyor.

Denizlerin en tehlikeli hayvanları arasında yer alan pirana ve köpek balıklarının da bulunduğu akvaryumda astronot, palyaço, papağan, ciklet, bıçak, cam balıkları gibi balıklar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

KÖPEK BALIKLARI VE PİRANALARI ELLERİYLE BESLİYOR

İnsanların akvaryum dışından bile izlerken ürperdiği köpek balığı ve piranaların bulunduğu dev akvaryumlara 2 günde bir dalış yapan Daşçı, et yiyen bu hayvanları kendi elleriyle besliyor. Daşçı, her ay düzenli olarak da akvaryumlarda temizlik ve bakım yapıyor.

Köpek balıklarını mevsimine göre alabalık, kalamar, istavrit ve sardalya gibi balıklar ile beslendiğini belirten Daşçı, yıllardır çalıştığı akvaryum bölümünde mesleğini severek yaptığını ve balıkların da ilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi.