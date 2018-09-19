Onların hayatı bambaşka! Harcadıkları paranın haddi hesabı yok

Sık sık İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Azerbaycan'ın zengin çocukları da bu furyanın başında gelenlerden. İşte gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken o çocuklar...

Instagram'ın Zengin Çocukları

1 / 87 Instagram'da yaşadıkları gösterişli hayatı gözler önüne sermeyi seren kullanıcılar bitmek bilmiyor.

2 / 87 Öyle ki Instagram'ın Zengin Çocukları sayfasıyla başlayan bu akım giderek çoğaldı ve yerelleşti.

3 / 87 Şimdi artık neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde ve kentlerinde yaşayan zengin aile çocuklarının lüks hayatlarından kesitler paylaştığı sayfalar var.

4 / 87 Azerbaycan'ın Zengin Çocukları da bunlar arasında en çok ilgi görenlerden biri.

5 / 87 Bu hesapta yapılan paylaşımların önemli bir bölümü de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden özellikle de İstanbul'dan.

6 / 87 İşte bu hesaptan yapılan ilginç paylaşımlardan seçmeler.

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