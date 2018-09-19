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Onların hayatı bambaşka! Harcadıkları paranın haddi hesabı yok

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 07:35 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı kasıp kavuran 'instagramın zengin çocukları' furyası hız kesmeden devam ediyor.

Sık sık İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Azerbaycan'ın zengin çocukları da bu furyanın başında gelenlerden. İşte gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken o çocuklar...

Instagram'ın Zengin Çocukları

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Instagram'da yaşadıkları gösterişli hayatı gözler önüne sermeyi seren kullanıcılar bitmek bilmiyor.
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Öyle ki Instagram'ın Zengin Çocukları sayfasıyla başlayan bu akım giderek çoğaldı ve yerelleşti.
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Şimdi artık neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde ve kentlerinde yaşayan zengin aile çocuklarının lüks hayatlarından kesitler paylaştığı sayfalar var.
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Azerbaycan'ın Zengin Çocukları da bunlar arasında en çok ilgi görenlerden biri.
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Bu hesapta yapılan paylaşımların önemli bir bölümü de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden özellikle de İstanbul'dan.
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İşte bu hesaptan yapılan ilginç paylaşımlardan seçmeler.
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