Onlarla asla ters düşmeyin! En acımasız ve kindar 5 burç

Araştırmalara göre doğuştan acımasız ve kindar olma ihtimali en yüksek 5 burç açıklandı. Bazı burçlar sizi kırsa bile bunu asla kabul etmeyip size karşı daha da acımasız olabilme potansiyeline sahip olabilir. İşte yapılan hataları affetmeyen burçlar ve özellikleri

KOÇ BURCU - HATALARINI KABUL ETMEZ

Koç burçları çok çabuk öfkelenir. Onlara karşı kin beslediğinizde bunu size ödetmek için asla geri durmazlar. Hesaplaşmak için harekete geçerler. koç burçları asla yaptığı hataları kabul etmez. Her zaman haklı olduklarını düşünürler. İnsanları çok kolay manipüle edebilirler. Kızgın olduklarında tehlikeli olabilirler.

AKREP BURCU - İNTİKAM PLANI YAPAR

Akrep burçlarını asla kızdırmayın. Onların öfkeleri çok korkunç olabilir. Birinden hoşlanmazlarsa her zaman uygulamaya hazır bir intikam planları vardır. Kontrol manyağı olan Akrepler, nasılsa bir şekilde her zaman haklıdırlar. Akrepler baskıcı patronlar gibidirler; ya sizi kontrol etmelerine izin verirsiniz ya da özgür olmanızın bedelini size ödetirler. Akrepler ilk başta gerçekten ketum olabilirler, ancak eleştiri veya sert yorumlarla karşılaştıklarında tehditkar olurlar. Öyleyse geri çekilin ve bir Akrep söz konusu olduğunda bırakın.

ASLAN BURCU - SON DERECE ACIMASIZ

Aslan burçlarını utandırırsanız onlarla olan işiniz tamamen biter. Aslan burçlarının en çok değer verdiği şeylerden biri de itibarları ve şöhretleridir. Aslan, dürtüleri ile yaşar. Aslan, size bir anda çok beklenmedik ve sert bir hakarette bulunabilir ve siz de bir anda kendinizi tabir-i caizse ‘’hayatınız için yalvarırken’’ bulabilirsiniz. Aslan burçları son derece acımasızdırlar ve bunu çevreye yansıtmaktan çekinmezler. Kendilerini çok değerli gördükleri için onlara yapılan hataları kaldıramazlar. Böyle durumlarda adeta çılgına dönebilirler ve acımasız olurlar. İntikam almak ve öfkelerini dindirmek için planlar yaparlar.

İKİZLER BURCU - ELEŞTİRİYİ KABUL ETMEZ

İkizler burcu olanlar insanları kırdıklarının farkına varamazlar. Genellikle bir hata yaptıklarında bunu umursamıyormuş gibi davranırlar. Kendi hatalarını kabul etmedikleri için haklı çıkmaya çalışırlar. Sürekli konuşurlar ve seslerini yükseltirler. Sözlerini tutmamak ve gerçekleri kolayca inkar etmek onlar için alışılagelmiş hareketlerdir. Fakat yine de gerçek vahşi doğaları, sizden bıktıklarında ortaya çıkıyor. İkizler burçları eleştiriyi asla kabul etmez. Her söyleneni olumsuz olarak algılarlar. Eğer gerçekten hatalıysa sizin de geçmişte yaptığınız hataları gün yüzüne çıkarırlar.

KOVA BURCU - HATALARI AFFETMEZ

Kova burcu, onlara yapılan hataları hiçbir zaman affetmezler. Bu durum da karşısındaki kişi için oldukça kötüdür. Çünkü savaş boyalarını sürmüştür artık bir Kova ve acıması yoktur. Ona hata yapan kişinin canını okuyana kadar bırakmaz. Kovalar aldatıcıdır ve bir Kova’nın yaptığı en vahşice şey budur. Yıkıcı bir burçtur. Konu yalan söylemek, kandırmak, duygularınızla oynamak, sizi görmezden gelmek ve terk etmek olduğunda hiç acımaları olmaz.





