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    4. Onlarla baş etmek her yiğidin harcı değil! Bu burçlara rakip olmadan önce bir daha düşünün

    Onlarla baş etmek her yiğidin harcı değil! Bu burçlara rakip olmadan önce bir daha düşünün

    03.10.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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    Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlar bilhassa 5 burçla aşık atılamayacağını vurguladı. Onlarla rekabet etmek zor. İşte, rekabete girişmeden önce bir kez daha düşünmeniz gereken burçlar...

    Burçların karakteristik özellikleri diğerine göre farklıdır. Benzer yanları olsa da tüm burçların baskın olduğu unsurlar başkadır. Astrologlar 5 burcun yenilgiyi sevmediğini ve bu tatsız durumu yaşamamak için ellerinden geleni ardına koymadıklarını belirtti. Astrologlar "Onlarla baş etmek her yiğidin harcı değil" diyor. İşte rekabette baş edemeyeceğiniz en zeki burçlar...

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    ONLARI ALT ETMEK İMKANSIZ!

    Akrep burcu insanı zekidir. Çabuk karar alması gereken anlarda pratik zekasını konuşturur. Tutkularıyla bilinen Akrepleri alt etmek neredeyse imkansızdır.

    başak burcu

    BİLGİ BİRİKİMLERİ İLE ÖNE ÇIKARLAR

    Çok yönlü olmalarıyla bilinen Başaklar birçok konuda fikir sahibidirler. Onlar bilgi birikimleri sayesinde bir ortamda kolaylıkla fark edilebilirler.

    ikizler-burcu

    KOLAY ARKADAŞ EDİNİRLER

    Sosyal yönleri ile dikkat çeken İkizler burcu insanı ise hem konuşmayı hem de dinlemeyi sever. Pratik zekaları ve sözlü becerileri sayesinde üstesinden gelemeyecekleri konu yoktur. Onlar kolay arkadaş edinirler.

    KOVA BURCU

    GÖZLERİ HEDEFLERİNDEN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMEZ

    Entelektüel olmalarıyla bilinen Kovalar dengeli, yaratıcı ve soğukkanlıdır. Onlar, tatsız bir durum karşısında, o olaya odaklanmadan hedeflerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar.

    oğlak burcu

    TAM BİR AKIL KÜPÜ!

    Oğlaklar ise akıllı karar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzı ile bilinirler. Astrologlar onların istedikleri takdirde iş kariyerlerinde hedefledikleri yere gelebileceklerini vurguluyor.

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