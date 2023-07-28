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    4. Onlarla değil bir ömür, 1 gün bile geçiremezsiniz! Sevdiklerini gözünden bile sakınan burçlar belli oldu

    Onlarla değil bir ömür, 1 gün bile geçiremezsiniz! Sevdiklerini gözünden bile sakınan burçlar belli oldu

    28.07.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kıskançlık deyim yerindeyse ilişkilerin katilidir. Bazı kişiler yaşadıkları olumuz tecrübeler sebebiyle sevdiklerini kısıtlamaya çalışır. Partnerinin zamanla değişeceğini düşünenlerin ileride pişmanlık yaşaması muhtemeldir. Astrolojiye göre en kıskanç 4 burç belli oldu. Onlar partnerlerini gözlerinden bile sakınıyorlar.

    Her burcun karakteristik yapısı farklıdır. Astrologlar kıskanç burçları açıklayarak partnerlerini onların sergiledikleri davranışlara dair uyardı. İşte en kıskanç burçlar

    HERKESE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIRLAR

    Akrepler aşkı en uç noktada yaşarlar. Tutkulu oldukları için kıskançlık seviyeleri de oldukça yüksektir. Ortada bir sıkıntı yokken sorun çıkarmaları muhtemeldir. Birçoğunda partnerlerinin eşyalarını ve telefonlarını kurcalama huyu vardır.

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    AYNI SADAKATİ KARŞI TARAFTAN DA BEKLERLER

    İlişkilerde sadakate önem veren burçlardan olan Boğalar, aynı zamanda son derece kıskançtır. Eski sevgilerinin sosyal medya hesaplarını bile kontrol ederler. Öte yandan ayrılığı kabullenmeleri zordur. Bu onları çılgına çevirebilir.

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    İLGİSİZLİK ONLARI DELİ EDER

    Yengeç burcu insanı arkadaşlarına ve ailesine düşkündür. Onlar, partnerlerine de son derece bağlıdır. Sevgilisi için düşünmeden fedakarlık yapan Yengeç burçları ilgisizlik durumunda bambaşka bir kişiye dönüşebilirler.

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    ALDATILMAYI GURURUNA YEDİREMEZ!

    Liderliği ve kendine olan güveniyle bilinen Aslan burcu insanı hayatında kıskançlığa yer vermez. Ama bu durum her koşulda geçerli değildir. İhanete uğradığını öğrenen Aslan burcu insanı tırnaklarını çıkarmaya başlar. Kıskançlığın ve kibrin öfkesiyle ihanetin hesabını sertçe sorar. Aslanlar aldatılmayı asla gururuna yediremez.

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