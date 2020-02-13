Önleyici botoks nedir?

Aşırı mimik yapan insanların alın, kaş arası, göz ve ağız çevresinde erken yaşlardan itibaren kırışık oluşmasına neden olur. Oluşan kırışıkların ise tamamen tedavi edilmesi neredeyse imkansızdır. O yüzden genç görünümünü korumak, kırışıklıkları henüz oluşmadan önlemek isteyenler önleyici botoks tedavisinden destek alıyor.
Evet, önleyici botoks tedavisi ile kırışıklar oluşmadan kontrol altına alınabilir. Önleyici botoks güzelliğine ve genç görünümüne önem veren insanlar için oldukça mantıklı bir fikirdir. Kırışıklıklara neden olan ve tekrar eden hareketleri sınırlayabiliyorsanız, doğal olarak kırışık oluşmasını da önleyebilirsiniz.
Önleyici botoks ile ilgili en sık sorulan soruların başında kaç yaşında başlanılması gerektiği gelir. Bunun çok net bir cevabı yok. Çünkü cevap kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Kişi genetik cilt özelliklerine, genel cilt yapısına, mimik kullanım sıklığına bakarak bu kararı kendisi vermeli.
Önleyici botoksa ihtiyacınız olup olmadığına uzman kontrolü eşliğinde karar verebilirsiniz. Ancak bu tarz ameliyatsız proaktif çabalar daha sonra cerrahi tekniklere olan gereksinimin azalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle 20’li yaşlardan itibaren cildinizin yaşlanmasını kontrol altına almak için önleyici botokstan faydalanmak için en ideal yaş olduğu kabul edilir.
Görülebilen kırışıklıkların ilk belirtilerinde uygulanan nörotoksin enjeksiyonlarının kesinlikle biyolojik saati durdurabileceğini ve hasarın kanıtını görmeye başladığınızda frekansı ve dozu daha düşük olacağı bilinen bir gerçek.
Sonuç olarak yüzde mimik kırışıklıkları erken yaşlardan itibaren oluşmaya başlıyor. Aşırı mimik hareketi kızgın bir ifade, çok sert bakışlar, kaş düşüklükleri, gülümseme çizgileri gibi sorunlara yol açıyor. Bu belirtiler oluştuktan sonra ise tedavide normal doz botoks hatta derin kırışıklar için dolgu enjeksiyonu uygulanması gerekebilir. Bu da yüz kaslarının hareketinin biraz daha kısıtlanmasına yol açar. Biraz daha donuk bir ifade oluşmasına yol açabilir.
Önleyici botoks ile cildinizin genç görünümünü çok daha uzun yıllar boyunca koruyabilir, yaşlanma hızınızı düşürebilirsiniz.
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