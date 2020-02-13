Önleyici botoks nedir?

Aşırı mimik yapan insanların alın, kaş arası, göz ve ağız çevresinde erken yaşlardan itibaren kırışık oluşmasına neden olur. Oluşan kırışıkların ise tamamen tedavi edilmesi neredeyse imkansızdır. O yüzden genç görünümünü korumak, kırışıklıkları henüz oluşmadan önlemek isteyenler önleyici botoks tedavisinden destek alıyor.

KIRIŞIKLAR OLUŞMADAN ÖNLENİR Mİ?

Evet, önleyici botoks tedavisi ile kırışıklar oluşmadan kontrol altına alınabilir. Önleyici botoks güzelliğine ve genç görünümüne önem veren insanlar için oldukça mantıklı bir fikirdir. Kırışıklıklara neden olan ve tekrar eden hareketleri sınırlayabiliyorsanız, doğal olarak kırışık oluşmasını da önleyebilirsiniz.

ÖNLEYİCİ BOTOKS TEDAVİSİNE NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR?

Önleyici botoks ile ilgili en sık sorulan soruların başında kaç yaşında başlanılması gerektiği gelir. Bunun çok net bir cevabı yok. Çünkü cevap kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Kişi genetik cilt özelliklerine, genel cilt yapısına, mimik kullanım sıklığına bakarak bu kararı kendisi vermeli.

Önleyici botoksa ihtiyacınız olup olmadığına uzman kontrolü eşliğinde karar verebilirsiniz. Ancak bu tarz ameliyatsız proaktif çabalar daha sonra cerrahi tekniklere olan gereksinimin azalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle 20’li yaşlardan itibaren cildinizin yaşlanmasını kontrol altına almak için önleyici botokstan faydalanmak için en ideal yaş olduğu kabul edilir.