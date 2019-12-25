HABER
  4. Önleyici Suç Kolluğu Çalıştayı yapıldı

Önleyici Suç Kolluğu Çalıştayı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 18:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum: - "Her şeye rağmen bir güvenlik anlayışı toplumu koruma amacına zarar verir. Bazılarınca ileri sürüldüğü gibi özgürlük ve güvenlik arasında bir çelişki, bir çatışma yoktur"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Her şeye rağmen bir güvenlik anlayışı toplumu koruma amacına zarar verir. Bazılarınca ileri sürüldüğü gibi özgürlük ve güvenlik arasında bir çelişki, bir çatışma yoktur." dedi.

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Önleyici Suç Kolluğu" konusuna ilişkin çalıştay düzenlendi.

Uçum, burada yaptığı konuşmada, Kolluk Hukukunun toplumu tehlike ve risklere karşı koruma esasına dayandığını belirterek, bir durumun tehlike mi yoksa risk mi olduğunu tespitin alınacak kolluk önlemlerinin seviyeleri, kapsamı ve uygulama şekilleri bakımından önem taşıdığını söyledi.

Önleyici Kolluk Sisteminin toplum açısından zararlandırıcı sonuç potansiyellerinin ihtimale dönüşmesini, ihtimal haline gelmiş zararlandırıcı sonuçların gerçekleşmesini engellemek amacıyla oluşturulduğunu kaydeden Mehmet Uçum, Türkiye'de suça ilişkin kolluk sisteminin, Önleyici Suç Kolluğu ile Adli Kolluk şeklinde yapısal olarak ayrılmadığını belirtti.

Uçum, toplumların, ülkelerin büyük tehditler altında olduğu bir dönemde yaşandığını, terör başta olmak üzere dünya genelinde etkili hale gelen örgütlü suçlar, siber suçlar, çevreye karşı suçlar gibi birçok tehdidin olduğunu kaydetti.

Toplumun korunurken bunun hangi amaçla yapıldığının asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Uçum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeye rağmen bir güvenlik anlayışı toplumu koruma amacına zarar verir. Bazılarınca ileri sürüldüğü gibi özgürlük ve güvenlik arasında bir çelişki, bir çatışma yoktur. 'Özgürlük mü güvenlik mi' ikilemi asla doğru bir yaklaşım değildir. Güvenlik, bireylerin haklarını ve haklı menfaatlerini korumak içindir. Güvenlik demokrasi içindir. Bize göre güvenlik özgürlük içindir. Ancak özgürlük içinde güvenlik sağlamak toplumu koruma amacına hizmet eder."

Toplantıya kurul üyeleri Uğur Kızılca, Ayşe Türkmenoğlu, Yargıtay, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve baroların temsilcileri ile konunun uzmanı akademisyenler katıldı.

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur”
Kubilay’ın torunu MHP’ye üye olduKubilay’ın torunu MHP’ye üye oldu
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet U Önleyici Suç Kolluğu Çalıştayı yapıldı

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus heyetine: Burnuma sigara kokuları geliyor

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! İl il son anket sonuçları

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.