Önleyici Suç Kolluğu Çalıştayı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Her şeye rağmen bir güvenlik anlayışı toplumu koruma amacına zarar verir. Bazılarınca ileri sürüldüğü gibi özgürlük ve güvenlik arasında bir çelişki, bir çatışma yoktur." dedi.

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Önleyici Suç Kolluğu" konusuna ilişkin çalıştay düzenlendi.

Uçum, burada yaptığı konuşmada, Kolluk Hukukunun toplumu tehlike ve risklere karşı koruma esasına dayandığını belirterek, bir durumun tehlike mi yoksa risk mi olduğunu tespitin alınacak kolluk önlemlerinin seviyeleri, kapsamı ve uygulama şekilleri bakımından önem taşıdığını söyledi.

Önleyici Kolluk Sisteminin toplum açısından zararlandırıcı sonuç potansiyellerinin ihtimale dönüşmesini, ihtimal haline gelmiş zararlandırıcı sonuçların gerçekleşmesini engellemek amacıyla oluşturulduğunu kaydeden Mehmet Uçum, Türkiye'de suça ilişkin kolluk sisteminin, Önleyici Suç Kolluğu ile Adli Kolluk şeklinde yapısal olarak ayrılmadığını belirtti.