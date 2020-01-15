Online alışverişlerin artmasıyla yeni bir Chrome eklentisi geldi

Çevrimiçi platformlar üzerinden alışveriş yapmak çoğu zaman kullanıcılara büyük bir keyif veriyor. Ancak kimi zaman ürünler o kadar çok pahalı oluyor ki almak neredeyse imkansız hale geliyor. Genel olarak değerlendirildiğinde ise internet üzerinden alışveriş yapmak çok daha uygun fiyatlar sağlıyor. Bunun nedeni elbette gerçek mağazalarda olan giderler.

Jarrt isimli bir eklenti; e-ticaret platformları ya da satıcılar tarafından internet ortamında dağıtılan kod ve indirim kuponlarını sizler için sıralıyor. Böylece içlerinden herhangi bir tanesini seçmeniz için bir liste oluşturulmuş oluyor. Listeyi istediğiniz her zaman değiştirme imkanınız da bulunuyor.

Bu eklenti üzerinden oluşturabileceğiniz listeler son derece geniş. İsteyenler giyim ve ayakkabı ile ilgili alışveriş yapabilirken, aynı şekilde teknoloji ürünleri almak da mümkün. Burada önemli olan istediğiniz ürün her ne olursa olsun bu platformun hızlı bir şekilde listeleyebilmesi. Ayrıca çeşitli ek kuponlar sayesinde indirimlerinizi daha da fazla arttırabilirsiniz.