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Online eğitim olacak mı? Online eğitime geçilecek mi?

26.12.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı tedirginliği ülkemizi ve tüm dünyayı sararken online eğitime geçilip geçilmeyeceği konusu yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere koronavirüs ilk patlak verdiğinde online eğitim modeline geçilmiş, ardından gerekli tedbirler alınarak yüz yüze eğitime devam edilme kararı verilmişti. Peki online eğitim olacak mı? İşte detaylar...

Online eğitim olacak mı? Online eğitime geçilecek mi?

Veliler ve öğrenciler, omicron varyantı tedirginliklerinden dolayı online eğitim kararının alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki Online eğitim olacak mı? Online eğitime geçilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte merak edilenler...

Online eğitim olacak mı? Online eğitime geçilecek mi?

ONLİNE EĞİTİM OLACAK MI?

Okulların kapatılmasına ve online eğitime geçilmesine ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"Attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 34 artarken, bu artışla son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. Buna göre, öğretmen başına düşen eğitim saati 2020 yılında 41,6 iken bu rakam, 2021 yılında yüzde 125 artışla 93,4 saate ulaştı. Bu süreçleri başarı ile yürüten Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum"

Online eğitim olacak mı? Online eğitime geçilecek mi?

Bakan Özer, 2022'de öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini çeşitlendirmek amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduklarını ifade ederek, bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihlerindeki 2 haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını belirtti. Bakan Özer, yeni dönemde merkezi ve uzaktan eğitimlere ek olarak yerel ve okul bazlı eğitime de geçeceklerini söyleyerek, "Bu yeni uygulama ile okul düzeyinde de mesleki gelişim faaliyeti düzenlenmesine imkan sağlıyoruz. Okullarımız almak istedikleri eğitimleri, talep gerekçelerini ve ulaşmak istedikleri sonuçları belirleyerek mesleki gelişim planlarını oluşturacaklar ve Bakanlık olarak biz de bu talebin bütçesini doğrudan okula aktaracağız. Bu uygulama ile daha gerçekçi temellere dayanan ve daha çok öğretmene ulaşan bir mesleki gelişim sistemine kavuşmuş olacağız. Bu kapsamda özellikle proje okullarımıza ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.


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