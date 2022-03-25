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OnlyFans hesabı açtılar! Cinsellik videolarını ve fotoğraflarını paylaşarak servet kazanıyorlar

25.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki Jess Miller ve 34 yaşındaki kocası Mike, ekstra gelir elde edebilmek için OnlyFans hesabı açarak cinsel içerikli videolarını paylaşmaya başladılar. Çocuklarının bu durumdan rahatsızlık duymadıklarını dile getiren çift, “Normalde yaptığımı şeyi çekiyoruz ve insanlar gerçek aşkı gördükleri için mutlu oluyorlar” ifadelerini kullandı.

OnlyFans hesabı açtılar! Cinsellik videolarını ve fotoğraflarını paylaşarak servet kazanıyorlar

Gerçekçi cinsel yaşamlarını filme almaya ve çevrimiçi olarak paylaşmaya karar verdikten sonra OnlyFans’ta kısa sürede popüler olan 33 yaşındaki Jess Miller ve 34 yaşındaki kocası Mike, zannedilenin aksine normal bir hayatları olduğunu iddia etti. 10 yıllık evli olan çift içerikleri sayesinde OnlyFans’tan aylık olarak 35 bin sterlin (yaklaşık 685 bin TL) kazanıyor. 900 binden fazla abonesi bulunan çift, yapılan olumsuz yorumlara rağmen durumdan aile hayatlarının etkilenmediğini söyledi.

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“ASLA SIKICI OLAMAYIZ”

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OnlyFans’ta fenomen dönüşen çift, insanların sıradışı olarak algıladıkları hikayelerini Real Fix web sitesinde bütün ayrıntılarıyla anlattı. OnlyFans’tan önce yarı kalıcı makyaj sanatçısı olarak çalışan Jess, “Bizim için asla sıkıcı olmaz. Kendimi kötü hissetmiyorum çünkü normalde yaptığımız şeyi yapıyoruz ama onu çekiyoruz. Bizi izleyen birçok insan gerçek aşkı görmenin güzel olduğunu söylüyor. Odaya bir kamera koyduk ve insanlar cinsellik yaşadığımız anlara ortak olmaya başladı” dedi.

2012 yılında bir spor salonunda tanıştıklarını ve kısa sürede evlenmeye karar verdiklerini dile getiren Mike, “Karımla her gün cinsellik yaşıyoruz ve bu hayatı seviyorum. Bunun için para alıyoruz. Harika be havalı bir çiftiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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