HABER

Onu bu hale öz babası getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

Anmol Rodriguez henüz 2 aylıkken öz babası tarafından asitli saldırıya uğradı. Ancak Anmol imkansızlıklara direndi, yılmadı, mücadele etti. O şimdi dünyanın konuştuğu bir fenomen...

Hintli Anmol Rodriguez, henüz 2 aylıkken annesinin kucağında babasının asitli saldırısına uğradı.

Öz babası, 2 aylıkken yüzüne asit döktü

Erkek evlat isteyen baba, karısının ve kızının yüzüne kezzap fırlattı.
Anne olay yerinde öldü, Anmal ise ağır yanıklara rağmen hayatta kaldı.
Annesi ölen Anmal, 5 yıl boyunca hastanede kaldı, tedavi sonrası ise yetimhaneye gönderildi.
Bu dönemde çevresindekiler tarafından dışlanan Anmal o zamanları "çok küçüktüm ve neden diğerlerinden farklı olduğumu, insanların neden benden uzak durduklarını anlayamıyordum. Kimse benimle yemek yemiyor, konuşmuyordu" diye anlatıyor.
Ancak Anmal tüm bu zorluklara rağmen pes etmedi ve kendini olduğu gibi kabul etmeye karar verdi.
Mumbai'de yaşamaya başlayan Anmal, kurduğu dernek ile asit saldırısına uğramış 20 kadının iş sahibi olmasını sağladı, bir arkadaşının düğününü organize etti.
Modaya da her zaman meraklı olan genç kadın, pozitifliği ve başarısıyla moda firmalarının dikkatini çekti.
Sosyal medya hesabından ufak ufak moda kariyerine de adım atan genç kadının takipçi sayısı kısa sürede 117 bini geçti.
Gördüğü ilgiden memnun olduğunu anlatan Anmal'ın güvensizlik yaşayan insanlara da mesaj veriyor: "Asit yüzümüzü değiştirebilir ama ruhumuzu değiştiremez. Hepimiz içten içe aynıyız ve kendimizi olduğumuzu kabul etmeli, hayatımızı mutlu bir şekilde yaşamalıyız." (CNN TÜRK)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asit saldırısı Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kış turizminin gözdesinde kapılar bile buz tuttu!

Kış turizminin gözdesinde kapılar bile buz tuttu!

2015 yılında başlatılmıştı! Haydarpaşa Garı'nın çatı restorasyonu tamamlandı

110 yıldır ayakta! Aslına uygun olarak yenileniyor

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden 70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Bursa'da kan donduran cinayet! Cebinden çıkanlar vahşeti ortaya çıkardı

Cebinden çıkanlar vahşeti ortaya çıkardı! 'Cinsel içerikli...'

Korkudan bilgisayarın başından ayrılamıyor: Yetkililer bize yardım etsin!

Korkudan bilgisayarın başından bir an olsun kalkamıyor!

Adıyaman'da şaşırtan görüntü! Kar hasreti bunu da yaptırdı

Kar hasreti bunu da yaptırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.