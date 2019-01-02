Onu bu hale öz babası getirdi

Hintli Anmol Rodriguez, henüz 2 aylıkken annesinin kucağında babasının asitli saldırısına uğradı.

Öz babası, 2 aylıkken yüzüne asit döktü

Erkek evlat isteyen baba, karısının ve kızının yüzüne kezzap fırlattı.

Anne olay yerinde öldü, Anmal ise ağır yanıklara rağmen hayatta kaldı.

Annesi ölen Anmal, 5 yıl boyunca hastanede kaldı, tedavi sonrası ise yetimhaneye gönderildi.

Bu dönemde çevresindekiler tarafından dışlanan Anmal o zamanları "çok küçüktüm ve neden diğerlerinden farklı olduğumu, insanların neden benden uzak durduklarını anlayamıyordum. Kimse benimle yemek yemiyor, konuşmuyordu" diye anlatıyor.

Ancak Anmal tüm bu zorluklara rağmen pes etmedi ve kendini olduğu gibi kabul etmeye karar verdi.

Mumbai'de yaşamaya başlayan Anmal, kurduğu dernek ile asit saldırısına uğramış 20 kadının iş sahibi olmasını sağladı, bir arkadaşının düğününü organize etti.

Modaya da her zaman meraklı olan genç kadın, pozitifliği ve başarısıyla moda firmalarının dikkatini çekti.

Sosyal medya hesabından ufak ufak moda kariyerine de adım atan genç kadının takipçi sayısı kısa sürede 117 bini geçti.