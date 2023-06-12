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  4. Onu görenler duygulanıyor! 24 yıldır aynı yerde sevdiği kadını bekliyor

Onu görenler duygulanıyor! 24 yıldır aynı yerde sevdiği kadını bekliyor

12.06.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekleyen Ecevit Öküzcü, görenleri duygulandırıyor.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ve “Aşık Ecevit” lakabıyla tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında “Aşık Ecevit’in yeri” diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

Ufak yaşlarda hastalık geçirdiğini ve gözlerinde sorun olduğunu belirten Ecevit Öküzcü, “Burada bir kızla tanışmıştık. İlk zamanlar aramız iyiydi. Sonra aramız bozuldu. Yaklaşık 1 ay burada konuşmuştuk. İlk zamanlar aramız iyiydi ama sonra onun dengesi bozuldu. Ben ufak yaşlarda bir hastalık geçirdim. Gözlerim iyi görmüyor. Beni doktora getirdiler ama faydası olmadı. Kız İstanbul tarafına gitti. Gidenin önünde nasıl duracağım? Artık sevgi falan istemiyorum ben. Babam yok. 1 tane erkek kardeşim var. Ben sürekli burada duruyorum. Buradan geçenler bana yardım ediyorlar. Bugünlerime hep zahmetle geldim. Hep hastaydım. Kızın canı istemiş gitmiş. Ben daha ne yapayım? Ben en son giderken gördüm, daha da görmedim. Hiçbir şey demedi bana. Bir taksiye bindi ve gitti” dedi.

Aşık Ecevit’e hayırsever bir vatandaş tarafından, konteyner ev verildiği belirtildi.

(İHA)

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