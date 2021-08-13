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  4. Onu tanıdınız mı? Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son hali görenleri şaşırttı

Onu tanıdınız mı? Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son hali görenleri şaşırttı

13.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haylaz mı haylaz, tatlı mı tatlı Garip filminin Fatoş’u Ece Alton, çocuk oyuncular arasında herkesin gıpta ile baktığı bir isimdi. Kemal Sunal ile başrol oynayan Ece Alton’un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Onu tanıdınız mı? Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş’u Ece Alton’un son hali görenleri şaşırttı

Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden biri olan Garip’te, Fatoş adlı çocuk oyuncuyu oynayan Ece Alton, bir dönem konuşmalarıyla sempatikliğiyle herkesin sevdiği bir isim haline gelmişti. Şimdilerde oyunculuk yerine kendisine başka meslek edinen Ece Alton’u görenler, küçüklükteki haline benzetmekte güçlük çekti.

GARİP FİLMİNİN FATOŞ’U ECE ALTON SON HALİ

6 yaşındayken Garip filminde çocuk oyuncu Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton, bilmiş tavırlarıyla, sevimliliğiyle, başrolü paylaştığı Kemal Sunal ile olan uyumuyla herkesin beğenisini kazandı. Herkes onun ileride de çok başarılı bir oyuncu olmasını beklerken, o kariyerine bambaşka bir yol verdi. Şimdilerde otelcilik yapan Alton’un son hali görenleri şaşırttı. 6 yaşındayken tanınan oyuncu, şimdilerde 41 yaşında.

ecee alton

İşte Garip filminin Fatoş’unun son hali:

ecee alton

ŞİMDİLERDE ECE ALTON OTEL İŞLETİYOR

41 yaşındaki Ece Alton, şimdilerde Behramkale’deki sahibi olduğu bir otelde hem çalışıyor hem yaşıyor. Verdiği bir röportajda “Pandemi başlamadan hemen önce de dışarıdan veteriner teknisyenlik okumaya başladım. Köyde turizme alternatif bir yolum olur belki diye.” konuşan Alton, 12 yaşındayken oyunculuğu bırakmasının nedenlerini şöyle anlattı: “Senaryolar gelmeye devam ediyordu. Bir ağaçla bir çocuğun beraber büyüdükleri, birbirlerinin hislerini yaşadıkları bir hikaye. Para bulup çevrilememişti. Parası hazır olan senaryolarda da adam, küçük kıza bir şaplak patlatır, kız yere düşer gibi sahneler vardı. Benim gönlümden geçenlere para yoktu. Devamı da gelmedi sonra. Fakat tekrar rol gelirse oynarım. Yeter ki bir dili olsun senaryonun, izleyiciye bir şeyler desin.”

ECE ALTON KİMDİR?

1 Ocak 1980 doğumlu olan Oya Ece Alton İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

ecee alton

Garip filminden sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gecenin Öteki Yüzi isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve en son 2006 yılında İmkansız Aşk gibi projelerde rol almıştır.

Günümüzde kameralardan uzak turizm iş sektöründe çalışmalarını sürdüren Ece Alton Çanakkale Ayvacık Assos, Behramkale’de yer alan 5 yıldızlı otelin işletmeciliğini yapmaktadır.

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