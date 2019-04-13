"Önümüzdeki hafta başında Ekrem İmamoğlu mazbatasına kavuşacak"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Önümüzdeki hafta başında bu süreç sona erecek, Ekrem İmamoğlu mazbatasına, 16 milyon İstanbullu da belediye başkanına kavuşacak." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile yönetim kurulu üyeleri, CHP 2. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Canan Kaftancıoğlu'na tebrik ve destek ziyaretinde bulundu. Heyeti, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Kaftancıoğlu karşıladı.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada, TÜM BEL-SEN yönetimine ziyaretlerinden ve destek mesajlarından dolayı teşekkür eden Kaftancıoğlu, CHP adına yerel seçimlerin sona erdiğini, kazanılan il ve ilçelerde vadedilen projeleri hayata geçirmek ve kaybedilen yerleri gelecek seçimlerde nasıl kazanacaklarına yoğunlaşmak istediklerini anlattı.

Kaftancıoğlu, İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin olarak da şunları söyledi: