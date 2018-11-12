Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

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"Yaklaşık 1 gram civarından 1 kilograma kadar gök taşları mevcut. Fethiye, Eskişehir gibi Türkiye'ye düşenlere ait örnekler de var, ABD'nin Arizona kentine binlerce yıl önce düşen gök taşına ait örnek de. Koleksiyonumdakilerin en kıymetlisi Bingöl Sarıçiçek'e düşen gök taşı. Bana göre 1 gramının değeri 465 milyon dolar. Çünkü geldiği bölgedeki asteroidin yörüngesine NASA uzay aracı gönderdi, oradaki mineralleri öğrenmek amacıyla. NASA'nın bu görev için ayırdığı bütçe 465 milyon dolardı. Piyasada öyle satılmadı elbette. Bir araba, ev alacak fiyata satıldı yarım kiloluk olanları. Bu koleksiyondaki örneklerin ederi ne diye sorarsanız, bilimsel olarak paha biçilmez. Bunlar bize çok uzaklardan misafir olarak gelmişler. Evrenin oluşumu, gezegenin, asteroitlerin oluşumu hakkında bilgiler veriyor. Dünyaya milyonlarca kilometre mesafelerden bahsediyoruz. Oradan sizin elinize bir örnek gelmiş. Bu ne kadar ender, değerli bir durum. Bilmediğiniz bir yerden, 500 milyon kilometre öteden bir örnek var, bu bilimsel olarak paha biçilemez."