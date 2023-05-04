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Onur Ünlü'den ayrılığı olay olmuştu! Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkı bakın kim çıktı

04.05.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Ünlü’den ayrılığı uzun süre magazin gündeminde yer alan Hazar Ergüçlü başarılı projelerinin yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. En son Hayat Bugün dizisinde rol alan başarılı ismin ünlü bir şarkıcıyla beraber olduğu iddia edildi. Paylaşılan bir fotoğraf ise iddiaları güçlendirdi.

Onur Ünlü'den ayrılığı olay olmuştu! Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkı bakın kim çıktı

En son Hayat Bugün dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü bir süre önce beş yıldır beraber olduğu Onur Ünlü ile ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. Onur Ünlü'den 2022'nin aralık ayında ayrılan Hazar Ergüçlü'nün Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'ın Instagram hesabından Hazar Ergüçlü'nün fotoğrafını paylaşması ile iddiaları güçlendirdi.

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31 yaşındaki Ergüçlü'nün adı daha önce kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç ile anılmıştı.

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Hazar Ergüçlü magazin tuna yaşında

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