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Opel Corsa-e yarış için hazır!

15.12.2020 10:13 | Son Güncelleme:
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Opel Corsa-e yarış için hazır!

Motor sesi, toz bulutu, bol heyecan ve ter. Ralli etkinliğini bir nebzede olsa bu kelimeler ile açıklayabiliriz. Bu kez motor sesi olmadan Ralli deneyimi yaşarsanız?

Dört adet tamamen elektrikli Corsa-e Rally, toplamda 1.500 km’ye varan üç günlük testlerini başarıyla tamamladı ve Alman Ralli Şampiyonasının (DRM) iki ayağına dahil oldu. ADAC Opel e-Rally Cup, 2021 yılında bir test yarışı ile başlıyor ve sekiz ayaktan oluşuyor.

Opel Corsa-e yarış için hazır!

OPEL CORSA-E YARIŞ İÇİN HAZIR!

Opel’in elektirikli otomobilleri, hem caddelerde, hem de özel etaplarda yerini alıyor. Opel Corsa-e Rally, bir otomobil üreticisinin ilk tamamen elektrikli ralli otomobili olarak öne çıkıyor. Opel logolu elektrikli otomobiller önümüzdeki sene kendilerine ait tek marka kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup için parkurlara çıkacak. Opel Motorsport’a ait dört adet Corsa-e Rally yarış otomobili, Marijan Griebel, Horsthattan ve Opel yarış efsanesi Volker Strycek olmak üzere deneyimli isimlerin pilotajında geçtiğimiz hafta Pferdsfeld Test Merkezi’nde üç günlük zorlu testi tamamladı. 100 kW (136 HP) güç üreten ralli otomobilleri toplamda 1.500 km’yi sorunsuz tamamladılar. Corsa-e Rally, 2020 Altın Direksiyon ödülünü de kazanan başarılı model Opel Corsa-e baz alınarak tasarlandı.

Opel Corsa-e yarış için hazır!

ÖZEL ETAPLARDA TEST EDİLDİ

Üç günlük test programı kapsamında, özel etaplar, yol etapları ve servis dahil Alman Ralli Şampiyonasının (DRM) iki ayağı da tamamlandı. Elektro ulaşımın sürüş ve şarj süreleri, bataryanın sıcaklık yönetimi ve yazılımın ince ayarı gibi detaylar ilk kez bir yarış ortamında test edildi. Tamamen elektrikli otomobiller, yeni bileşenlerin dayanıklılığını da test etmek üzere uzun süreler çalıştı. ADAC Opel e-Rally Cup, 2021 ilkbahar ve sonbahar ayları arasında sekiz ayaktan oluşacak. Ayrıca kayıt yaptıran tüm katılımcılar için ek bir hazırlık olması anlamında sezon öncesinde test niteliğinde bir hazırlık yarışı da düzenlenecek.


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