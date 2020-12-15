Opel Corsa-e yarış için hazır!

Dört adet tamamen elektrikli Corsa-e Rally, toplamda 1.500 km’ye varan üç günlük testlerini başarıyla tamamladı ve Alman Ralli Şampiyonasının (DRM) iki ayağına dahil oldu. ADAC Opel e-Rally Cup, 2021 yılında bir test yarışı ile başlıyor ve sekiz ayaktan oluşuyor.

OPEL CORSA-E YARIŞ İÇİN HAZIR!

Opel’in elektirikli otomobilleri, hem caddelerde, hem de özel etaplarda yerini alıyor. Opel Corsa-e Rally, bir otomobil üreticisinin ilk tamamen elektrikli ralli otomobili olarak öne çıkıyor. Opel logolu elektrikli otomobiller önümüzdeki sene kendilerine ait tek marka kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup için parkurlara çıkacak. Opel Motorsport’a ait dört adet Corsa-e Rally yarış otomobili, Marijan Griebel, Horsthattan ve Opel yarış efsanesi Volker Strycek olmak üzere deneyimli isimlerin pilotajında geçtiğimiz hafta Pferdsfeld Test Merkezi’nde üç günlük zorlu testi tamamladı. 100 kW (136 HP) güç üreten ralli otomobilleri toplamda 1.500 km’yi sorunsuz tamamladılar. Corsa-e Rally, 2020 Altın Direksiyon ödülünü de kazanan başarılı model Opel Corsa-e baz alınarak tasarlandı.