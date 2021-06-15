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Opel Grandland yenilendi

15.06.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomotiv devi Opel, Crossland ve Mokka’dan sonra bir diğer SUV modeli olan Grandland’i de ‘Opel Vizör’ tasarım anlayışıyla buluşturarak yeniliyor.

Opel Grandland yenilendi

Üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, dikkat çekici yeni marka yüzü ‘Opel Vizör’ü SUV ailesinin üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yenilenen Crossland ile başlayan ve ilk kez yeni Mokka’da tam anlamıyla karşımıza çıkan iddialı ve dinamik tasarım özellikleri, yeni Grandland ile devam ediyor. Güçlü tasarım dili, dijital kokpit ve yüksek Alman teknolojileriyle donatılan 3 güçlü SUV, Opel’in bu sınıftaki iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yeni Opel Grandland sezgisel kumandalar, yenilikçi teknolojiler, şık ve sportif tasarımıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Opel Grandland’ın iddialı tasarımı net ve düzgün çizgilerle ilk bakışta kendini gösteriyor. Markanın yeni tasarım ögelerinden biri olan ‘Opel Vizör’ ön cepheye yayılıyor. Grandland ismi ve şimşek logosu ise bagaj kapağının ortasında konumlanıyor. Gövde renginde tamponlar, yan paneller ile parlak siyah ve gümüş renkli gövde altı koruma kaplamaları, genel tasarımı tamamlayıcı özellikler olarak dikkatleri çekiyor. Yeni Grandland’de ayrıca, çift renkli tavan seçeneği de sunuluyor.

Opel, birkaç hafta içinde yenilenen SUV modeli için yurt dışı satış fiyatlarını açıklayacak ve yeni Grandland’i siparişe açacak. Almanyda Eisenach fabrikasında üretilen yeni Opel Grandland, sonbaharda sevenleriyle buluşacak.

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