HABER

Operasyon sırasında kalaşnikofu eşinin üzerindeki şalvara saklamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

Niğde'de jandarma ekiplerinin düğünlerde havaya ateş eden kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, kalaşnikof tüfeği eşinin üzerindeki şalvarın içine sakladığı belirlendi

Operasyon sırasında kalaşnikofu eşinin üzerindeki şalvara saklamış

NİĞDE (AA) - Niğde'de jandarma ekiplerinin düğünlerde havaya ateş eden kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, evindeki kalaşnikof tüfeği eşinin üzerindeki şalvara sakladığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde havaya ateş eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar sonucu, Ağaçaşar köyünde yaşayan A.G. (59) ve R.G'nin (35) geçmiş tarihlerde düğünlerde AK-47 kalaşnikof tüfek ve tabancalarla ateş ederken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları tespit edildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan R.G'nin evinde, baskın sırasında eşinin üzerindeki şalvarın içine gizlediği AK-47 kalaşnikof tüfek ile buna ait 2 şarjör ve 32 fişek bulundu.

A.G’nin evinde ise Thompson marka ruhsatsız makineli tabanca ve buna ait şarjör, 2 av tüfeği, 69 fişek ve 144 tabanca mermisi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
Sivas’ta korkutan yangınSivas’ta korkutan yangın
Boyner’de ‘Şahane Cuma’ etkisi; yüzde 60 indirimBoyner’de ‘Şahane Cuma’ etkisi; yüzde 60 indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ jandarma operasyon kaçak silah Niğde

En Çok Okunan Haberler

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

Bursa ve Ankara merkezli çok sayıda ilde operasyon

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Dev marketin ortakları hisse satışı yapıyor

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Adalet Bakanı Gül'den arabuluculuk sistemi açıklaması

Çok önemli düzenleme yaptık

TBMM'den 'sahte bal' iddialarıyla ilgili açıklama

TBMM'deki skandal iddiaya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir

Erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu! AK Parti'den açıklama

Ankara Garı önündeki patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

100 kişi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Zanlı cinayetten bir gün önce 16 yaşındaki çocuğa tehdit mesajı atmış

Cinayetten bir gün önce attığı mesajlar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.