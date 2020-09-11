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Operasyonla yakalanan DEAŞ’lı 2 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, örgüt üyesi oldukları belirlenen iki kişinin Kocasinan ilçesinde oldukları tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. İki şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
İlçe jandarma Komutanlığı’nda işlemleri biten şahıslar adli rapor işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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