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"Operasyonlarımızı kışın da aralıksız sürdüreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: - "İlkbahar ve yaz operasyonları sürecinde Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonları ile bölgemizde asayişimize, huzurumuza, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı çok başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yakaladık'' - "İlkbahar ve yaz operasyonlarında gösterdiğimiz hem başarılı hem fedakar hem kahramanca devam eden operasyonel çalışmalarımızı 1 Ekim'den itibaren başlayan kış operasyonlarında da aralıksız sürdüreceğiz"

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kışın da aralıksız devam edeceğini söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Hakkari'ye gelen Ersoy, Fatih Kışlasında, Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Burhan Aydın ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılandı.

Valililiği ziyaret ederek Vali Akbıyık ile bir süre görüşen Ersoy, ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne geçti.

Ersoy, daha sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.

- "Çok başarılı bir sezon geçirdik"

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ersoy, Hakkari'de güzel bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıllardır bu toprakların, bu coğrafyanın özlemle beklediği huzurlu günlere kavuşmuş olmanın keyfini hep beraber çıkardıklarını belirten Ersoy, şöyle konuştu.

''Bugün Jandarma Genel Komutanımız ve Asayiş komutanımızla birlikte ilimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde hem başta valimiz olmak üzere hem bu huzurlu günlerin Hakkari'mizde yaşanmasına yaptıkları kahramanca mücadele ile vesile olan güvenlik güçlerimize hem buradaki kamu görevlilerimize hem de onlarla çok büyük bir dayanışma içinde, iş birliği içinde huzurlu günlerin kıymetini bilerek sahip çıkmaya çalışan Hakkarili kardeşlerimize teşekkür etmek, kamu görevlilerimize, güvenlik güçlerimize bundan sonraki yapacakları çalışmalarda başarılar dilemek için Hakkari'mize geldik. ''

''İlkbahar ve yaz operasyonları sürecinde Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonları ile bölgemizde asayişimize, huzurumuza, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı çok başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yakaladık. '' diyen Ersoy, ''Hem bu çalışmalarımızı değerlendirmek hem de bugün yakaladığımız huzur ortamının bölgemizde kalıcı olması için hem vatandaş nezdinde hem de güvenlik güçleri nezdinde yapılabilecek ne varsa onların değerlendirmelerini yaptık.'' ifadesini kullandı.

- Teröristlere yönelik kış operasyonları başladı

Bu toprakların kavuştuğu huzuru kalıcı kılmak adına terörist ve terörizmle mücadelede yapılması gereken ne varsa bundan sonrada yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

''İlkbahar ve yaz operasyonlarında gösterdiğimiz hem başarılı hem fedakar hem kahramanca devam eden operasyonel çalışmalarımızı 1 Ekim'den itibaren başlayan kış operasyonlarında da aralıksız sürdüreceğiz. 7 gün 24 saat ister şehirde ister kırsalda nerede olursa olsun bu vatandaşımızın analarının bir daha ağlatılamaması için gereken her türlü fedakarlığı yaparak operasyonlarımıza devam edeceğiz. Ve huzurumuzu, güvenliğimizi kalıcı kılmaya devam edeceğiz. Bugün bu caddelerde sizlerle birlikte yürürken yüzlerde gördüğümüz tebessümü, yüzlerde gördüğümüz mutluluğu ve gülümsenin hiçbir şekilde bozulmaması ve kaybolmaması için var gücümüzle hem mücadelemize hem halkımızla dayanışmamıza devam edeceğiz.''

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Hakkari İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy

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