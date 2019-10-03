"Operasyonlarımızı kışın da aralıksız sürdüreceğiz"

''Bugün Jandarma Genel Komutanımız ve Asayiş komutanımızla birlikte ilimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde hem başta valimiz olmak üzere hem bu huzurlu günlerin Hakkari'mizde yaşanmasına yaptıkları kahramanca mücadele ile vesile olan güvenlik güçlerimize hem buradaki kamu görevlilerimize hem de onlarla çok büyük bir dayanışma içinde, iş birliği içinde huzurlu günlerin kıymetini bilerek sahip çıkmaya çalışan Hakkarili kardeşlerimize teşekkür etmek, kamu görevlilerimize, güvenlik güçlerimize bundan sonraki yapacakları çalışmalarda başarılar dilemek için Hakkari'mize geldik. ''

''İlkbahar ve yaz operasyonları sürecinde Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonları ile bölgemizde asayişimize, huzurumuza, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı çok başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yakaladık. '' diyen Ersoy, ''Hem bu çalışmalarımızı değerlendirmek hem de bugün yakaladığımız huzur ortamının bölgemizde kalıcı olması için hem vatandaş nezdinde hem de güvenlik güçleri nezdinde yapılabilecek ne varsa onların değerlendirmelerini yaptık.'' ifadesini kullandı.