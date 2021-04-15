Oppo, A serisine Oppo A35'i ekledi

Oppo A35, China Telecom sitesinde görüldü ve piyasaya sürülmeden önce telefonun temel ayrıntılarını gösteriyor. Oppo A35 fiyatlandırma bilgileri, resimleri ve teknik özellikleri China Telecom’un ürün kitaplığında listelenmişti. Telefon, MediaTek Helio P35 yonga seti tarafından çalıştırılacak ve arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Oppo A35’in 4.230mAh pil paketlemesi ve yaklaşık 208.8 gram ağırlığında olması bekleniyor. Cihaz Android 11’de çalışacak şekilde listelenmiş.

OPPO A35 ÖZELLİKLERİ

A15’ler gibi, A35’in de yerleşik 4GB RAM’i var. Ancak yalnızca bir depolama seçeneği var. O da 128GB. Hem de 256 GB’a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası ile birlikte gelmesine rağmen. OppoA35, 8MP selfie kamera için su damlası çentikli 6,52 inç HD + LCD etrafında inşa edilmiş. Arka tarafta, bir parmak izi okuyucusu ve 13 MP birincil, 2 MP makro ve 2 MP’nin birleşimi olan üçlü bir kamera kurulumu var. Cihazın altında, OppoA35, bir microUSB portu üzerinden 10W’a kadar şarj edilen 4,230 mAh bataryaya sahip. Oppo A35 üç renkte sunuluyor ve Çin’de satılacak. Ancak Oppo henüz fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntılarını resmi olarak açıklamadı.

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