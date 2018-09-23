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Oppo A7'nin teknik özellikleri sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

Oppo, geçtiğimiz haftalar A7x cihazını tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Şimdi ise Oppo, bu serinin sadece ''A7'' olarak geçen modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Oppo A7'nin teknik özellikleri sızdırıldı!

Oppo, geçtiğimiz haftalar A7x cihazını tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Orta segmentli bu cihaz, çentiksiz ekranı ve tasarımı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. Şimdi ise Oppo, bu serinin sadece ''A7'' olarak geçen modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre: Oppo A7, 6.2 içnlik 1520x720 çözünürlüğünde bir ekranla gelecek. Snapdragon 450 çipseti kullanacak ve 3 - 4 GB'lık seçenekleri olacak olan cihazın artırılabilir 32 GB depolama desteği mevcut.

A7, 13 Megapiksellik f/2.2 ana kamera ve 2 megapiksellik f/2.4 ikincil kamerayla gelecek; ön kamerası ise 16 megapiksellik f/2.0 bir sensöre sahip olacak.
Oppo A7'nin teknik özellikleri sızdırıldı!

Sızdırılan teknik özelliklerde herhangi bir parmak izi tarayıcısı belirtisine ise rastlanmıyor olsa da en azından bir yüz tanıma sistemiyle geleceğini düşünüyoruz.

Oppo A7, Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 yazılımıyla kutudan çıkacak. Batarya kapasitesinin 4230 mAh olduğu bilinen cihazı uzun süre şarj etmenize gerek olmadan kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Çift-SIM desteği, Bluetooh 4.2, 2.4 GHz Wi-Fi ve OTG USB özellikleri ise artık birçok telefonda bulunan klasik özelliklerden.

Toplamda iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan telefonun fiyatı ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Teknolojioku

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