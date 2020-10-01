OPPO A93 tanıtıldı! İşte OPPO A93'ün fiyatı ve özellikleri

OPPO A93 özellikleri ve fiyatı ile sahne aldı. Son olarak OPPO Reno4 Z 5G ile karşımıza çıkan ve 5G destekli akıllı telefon ürün gamına yeni bir oyuncu daha ekleyen OPPO, şimdi ise daha uygun fiyatlı telefon arayan kullanıcıları hedefleyen ve özellikleriyle daha mütevazi olan Android'li A93'ü tanıttı.

OPPO A93 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

OPPO A93'ün fiyatına geçmeden önce özelliklerinden bahsedelim. A93'te 6,43 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise dahili olarak ekranında yer alıyor. A93 ekranının altında MediaTek Helio P95 işlemcisini saklıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. A93 18W hızlı şarj desteğiyle gelen 4000 mAh değerinde bir pile sahip.

OPPO'nun yeni telefonunun önünde çift kamera, arka tarafında üç kamera konumlanıyor. Ön kameralar ekranın sol üst köşesinde bulunan hap şeklindeki çentikte bulunuyor ve 16 MP ön kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak çalışıyorlar. Arka kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyorlar.