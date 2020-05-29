HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo'dan anime severlere özel telefon: Oppo Ace 2 EVA Edition

Oppo'dan anime severlere özel telefon: Oppo Ace 2 EVA Edition

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 17:49 | Son Güncelleme

Oppo, anime dizi Neon Genesis Evangelion için Oppo Ace 2 EVA Edition adında yeni bir telefon duyurdu. 1995 yapımı bir anime dizi olan Neon Genesis Evangelion, Snapdragon 865 işlemcili Oppo Ace 2 EVA Edition'da yeniden doğdu. İşte Oppo Ace 2 EVA Edition'ın özellikleri ve fiyatı...

Oppo'dan anime severlere özel telefon: Oppo Ace 2 EVA Edition

Neon Genesis Evangelion 1995 yapımı bir çizgi dizi. Anime severlerin bir efsane olarak gördüğü bu çizgi dizi, Oppo'nun yeni telefonuna da ilham oldu. Oppo, anime dizinin 25'inci yıl dönümü için Oppo Ace 2 modelini özelleştirdi ve Oppo Ace 2 EVA Edition adında yeni bir akıllı telefon tanıttı.

OPPO ACE 2 EVA EDİTİON NEON GENESİS EVANGELİON İLE GELİYOR

Oppo Ace 2 EVA Edition özellikleri arasında, tasarımı oldukça dikkat çekiyor. Zira, akıllı telefon, tamamen Neon Genesis Evangelion'a özel olarak kaplanmış durumda. Ayrıca bu kaplama sürecinden telefonun kutu içeriği hatta telefonun içi dahi nasibini almış. Bu anlamda telefonun içerisine Oppo tarafından hazırlanan EVA temaları yerleştirilmiş.

Oppo Ace 2 EVA Edition

OPPO ACE 2 EVA EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Ace 2 EVA Edition'ın teknik özellikleri ise standart Oppo Ace 2 ile birebir aynı. Ace 2 EVA Edition'da Qualcomm Snapdragon 865 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 6,5 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana sahip olan Oppo Ace 2 EVA Edition, bu ekranında 90 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Telefonun arka kameraları ise 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor.

Oppo Ace 2 EVA Edition özellikleri

OPPO ACE 2 EVA EDİTİON FİYATI

Oppo Ace 2 EVA Edition fiyatı Engadget Chinese'ten alınan bilgilere göre 616 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefon dünya genelinde sadece 10 bin adet üretilecek. 1 Haziran'da ilk etapta Çin'de satışa sunulacak olan Oppo Ace 2 EVA Edition'ın ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Yeni özelliği herkesi ilgilendiriyor! Artık bölüneceklerYeni özelliği herkesi ilgilendiriyor! Artık bölünecekler
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

O ilimizden korkutan haber! Vaka sayısı yeniden artışa geçti

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

1 Haziran'da neler değişecek? İşte ayrıntılar

1 Haziran'da neler değişecek? İşte ayrıntılar

Yıldız Asyalı'nın son görüntüsü şaşkına çevirdi

Yıldız Asyalı'nın son görüntüsü şaşkına çevirdi

İstanbul'da fabrikada patlama

İstanbul'da fabrikada patlama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YouTube'dan video izlemeyi kolaylaştıran yenilik!

Yeni özelliği herkesi ilgilendiriyor! Artık bölünecekler

Sony PlayStation Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Resmen açıklandı! Bu oyunlar Haziran ayında ücretsiz

Hayaller bu kez gerçekleşecek: SpaceX'in Crew Dragon görevinin saati belli oldu!

Saati belli oldu! Elon Musk'ın hayali bu kez gerçekleşecek mi?

Google yine arkasında: Huawei Nova Lite 3+ tanıtıldı! İşte özellikleri

Yasaktan etkilenmeyen telefon tanıtıldı! İşte özellikleri

Ford Explorer Interceptor koronavirüsü ısınarak öldürecek!

Bu otomobil koronavirüsü yakacak! Bakın nasıl...

Captain Tsubasa: Rise of New Champions çıkış tarihi belli oldu

Captain Tsubasa: Rise of New Champions çıkış tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.