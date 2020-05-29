Oppo'dan anime severlere özel telefon: Oppo Ace 2 EVA Edition

Neon Genesis Evangelion 1995 yapımı bir çizgi dizi. Anime severlerin bir efsane olarak gördüğü bu çizgi dizi, Oppo'nun yeni telefonuna da ilham oldu. Oppo, anime dizinin 25'inci yıl dönümü için Oppo Ace 2 modelini özelleştirdi ve Oppo Ace 2 EVA Edition adında yeni bir akıllı telefon tanıttı.

OPPO ACE 2 EVA EDİTİON NEON GENESİS EVANGELİON İLE GELİYOR

Oppo Ace 2 EVA Edition özellikleri arasında, tasarımı oldukça dikkat çekiyor. Zira, akıllı telefon, tamamen Neon Genesis Evangelion'a özel olarak kaplanmış durumda. Ayrıca bu kaplama sürecinden telefonun kutu içeriği hatta telefonun içi dahi nasibini almış. Bu anlamda telefonun içerisine Oppo tarafından hazırlanan EVA temaları yerleştirilmiş.

OPPO ACE 2 EVA EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Ace 2 EVA Edition'ın teknik özellikleri ise standart Oppo Ace 2 ile birebir aynı. Ace 2 EVA Edition'da Qualcomm Snapdragon 865 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 6,5 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana sahip olan Oppo Ace 2 EVA Edition, bu ekranında 90 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Telefonun arka kameraları ise 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor.