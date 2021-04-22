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Oppo K9: Oppo’nun yeni giriş seviyesi telefonu ortaya çıktı

22.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Weibo’da yayınlanan bir poster aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre, Oppo’nun K serisine giriş yapan en yeni üyesi Oppo K9 olacak.

Oppo K9: Oppo’nun yeni giriş seviyesi telefonu ortaya çıktı

Oppo'nun paylaştığı postere bakılırsa, telefon 64MP üçlü kamera kurulumu ve 65W flaş şarj sunuyor. K9’un K serisinin en iyi telefonu olması bekleniyor. Telefonun arkasında “09-K Süper Performans” yazıyor. Belirli bir yonga setinden bahsedilmese de, Oppo K9’un Snapdragon 870 veya Dimensity 1100 gibi bir ‘alt amiral gemisi’ yonga seti ile güçlendirilebileceği tahmin ediliyor.

OPPO K9 İÇİN 5 DAKİKADA ŞARJ İFADESİ

Weibo gönderisinde, telefonun 5 dakikada şarj edilebileceğinden ve “siyahı iki saat boyunca açabileceğinden” bahsediyor. Söz konusu içerik direkt Çince’den çevrildiği için kastedilenin telefon siyah moddayken 5 dakikalık şarj ile dahi cihazın 2 saat kullanılabilecek kadar güç dolduruyor olduğu düşünülüyor.

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Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bunlardan ibaret. Sızıntıların netleşmesi için çok beklememiz gerekmeyecek çünkü Oppo, K9 akıllı telefonunu 6 Mayıs’ta Çin’de yerel saatle 15: 00’da tanıtacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Sina Weibo
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